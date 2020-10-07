Отказ от «Минска-2» — это продолжение репрессий на Украине • 104 • Украина

В это трудно поверить, но даже на современной Украине, живущей по извращённой логике «чем хуже, тем лучше», всё взаимосвязано. И события вокруг неё тоже сказываются на внутриукраинской ситуации. Например, отказ от «Минска-2» непосредственно влияет на уровень политических репрессий режима Владимира Зеленского.



А отказ от «Минских соглашений-2», выполнение которых может принести мир в Донбасс, — это сегодня евроатлантический тренд, вписаться в который очень хочет наш «мальчик Зе». Зеленский поехал на саммит Украина—ЕС и там заявил, что готов полностью и всецело присоединиться к антироссийским санкциям, которыми коллективный Запад хочет наказать Россию за «отравление Алексей Навального». Причём хочет сделать это быстро, чтобы нивелировать возможные тяжёлые последствия для Украины от такого шага. А они могут быть. И серьёзные.



Всё дело в том, что с февраля 2015 года, когда «Минск-2» был подписан и утверждён Совбезом ООН, Киев вынужден был говорить о верности этому документу и готовности его выполнять, потому что Запад уже ввёл антироссийские санкции «за Донбасс». То есть за то, что Украина, якобы, жаждет мира, а Россия не хочет прекращения гражданской войны в Донбассе и своими войсками помогает самопровозглашённым ЛДНР. И в таких условиях отказ Киева от «Минска-2» мог показать, кто на самом деле хочет продолжения войны и, следовательно, спровоцировать снятие с России международных санкций. А санкции эти, по мнению украинских властей, являются самым надёжным орудием и рычагом давления на Россию.



И вот теперь Зеленский, прочно вписываясь в мейнстримный антироссийский пазл по всему периметру западных границ России, надеется, что ему простят отказ от «Минска-2». И не будут требовать выполнения этого документа даже на «нормандском саммите» самого высокого уровня, как это было, например, в декабре прошлого года в Париже. Тогда три высоких «нормандца» — президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель — в один голос заявили: альтернативы «Минску-2» нет.



За прошедшие месяцы Киев сделал всё, чтобы в одностороннем порядке дезавуировать «Минск-2». Было даже принято постановление Верховной Рады о невозможности проведения выборов в ЛДНР, предусмотренных минскими договорённостями. Пункт 9 «Минска-2» гласит: «Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11». А украинский парламент поставил всё с ног на голову — потребовал сначала контроль над границей и только потом проведение выборов.



Проведение переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске о мире в Донбассе практически сорвано. Украинская сторона кадрово тасует состав своей делегации в ТКГ, вводя туда абсолютно одиозных переговорщиков и выводя адекватные фигуры. А сейчас даже заговорила о переносе места проведения этих переговоров из Минска в любую другую страну, желательно европейскую. На этом основании полпред России в ТКГ Борис Грызлов уже заявил, что Украина фактически прекратила выполнение Минских соглашений. «Политические последствия у неё (Украины — авт.) катастрофичны. Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению „Минска‟, к исполнению своих прежних предвыборных обещаний», — высказал он своё пожелание. Но, как вы понимаете, услышан не был.



Изменение этих важных аспектов внешней политики режима Зеленского, повторяю, повлияет и на жизнь тех граждан Украины, которые попали под каток политических репрессий внутри страны. Как известно, в конце августа сего года в Херсоне была арестована и помещена в СИЗО учитель русского языка и глава ОО «Русская национальная община «Русичъ» Татьяна Кузьмич. Её обвинили в том, что «во время пребывания на территории аннексированного Крыма в 2015 году Татьяна Кузьмич была привлечена сотрудниками ФСБ против Украины, и с 2017 года передавала на территорию РФ материалы для проведения подрывной работы в Херсонской области и других регионах Украины». Это — статья 111 УК Украины о госизмене, по которой грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.



И буквально в то же время Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась, что с начала текущего 2020 года она по своим материалам инициировала 221 уголовное производство. Из них 85 — идеологически мотивированные (52 — за госизмену, 27 — за создание террористических групп и организаций и по 2 — за диверсии, шпионскую деятельность и теракты). За этот же срок по результатам следствия были вынесены 73 судебных вердикта, из которых 21 — как раз за государственную измену.



Другими словами, огромное количество политических узников отправились за решётку. Причём власти недолго и скрывали, что таким способом они пополняют так называемый «обменный фонд» — для обмена пленными и заложниками с самопровозглашёнными республиками Донбасса. Для Зеленского это отличная имитация «борьбы за мир» и выполнения «Минска-2». Он не устаёт повторять, что за его президентство было обменяно 140 человек. И его ничуть не смущает тот факт, что большинство переданных в ЛДНР — граждане Украины, те самые жертвы политрепрессий, выдавать которых куда-либо, тем не менее, прямо запрещает Конституция. Но Зеленский плюёт на Конституцию — ему надо было имитировать из себя миротворца и красоваться на, как он сам изящно говорит, «норманди».



Упомянутый арест Татьяны чётко подтвердил: власть собирает «обменный фонд», чтобы Зеленский опять махнул людей, не глядя. И ему было с чем встречаться с «нормандцами». Елена Бережная, руководитель Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной, которая помогает с адвокатской защитой арестованной Кузьмич, написала: «Прокурор Бондарь — процессуальный руководитель по этому уголовному производству, потребовал от Татьяны написать официальное заявление следователю об отказе от адвоката Новицкой Светланы, которая является юристом Института, и настоял на сотрудничестве с адвокатом Анатолием Попович. Мотивация — „Вам не нужна шумиха по Вашему делу, здесь не нужны представители ООН, ОБСЕ, подпишите угоду с прокурором и пойдёте на обмен!!!‟».



Вот так вот, как говорится, простенько и со вкусом тотального беззакония.



Сейчас, когда коллективный Запад, судя по всему, готов простить режиму Зеленского отказ от «Минска-2», ибо это вписывается в общий антироссийский мейнстрим под эгидой США, под вопросом оказалась и свобода, и жизнь всех украинских политзаключённых — они и дальше будут сидеть в этих страшных украинских тюрьмах и СИЗО без всякой надежды на свободу.



Во-первых, потому, что если не нужно выполнять «Минск-2», то отпадают и «нормандские встречи», а значит, и совсем не нужны никакие ни обмены пленными и заложниками, ни сам «обменный фонд». Но и выпускать уже арестованных или осуждённых по надуманным обвинениям людей, как вы понимаете, никто не будет.



А если и выпустят кого из задержанных под залог, то на свободе они вполне могут стать жертвами так называемой «патриотической общественности», а также неонацистских и неофашистских отморозков. Буквально позавчера, 5 октября 2020 года, например, Татьяна вышла на свободу под залог в 560 тысяч гривен. Прямо на выходе из СИЗО её встретили экстремисты и залили марганцовкой с криками — «это кровь украинских солдат, которых ты убила». А в руках они держали красноречивые плакаты — «В СИЗО — безопаснее». То же они и кричали и самой Татьяне:







Во-вторых, если режим Зеленского и коллективный Запад сольются в антироссийском экстазе, то на украинскую власть окончательно ослабнет и давление по поводу соблюдения гражданских прав и свобод. Украинским постмайданным властям и так прощали любые нарушения демократических норм, если они ложились в общую канву противостояния с Россией. Сейчас же, когда виток геополитического противостояния вышел на уровень новой холодной войны, а у Запада каждый новый «штык» на особом счету, то на недемократические зажимы прав и свобод на Украине никто и не глянет, не то что не осудит. Сукин сын, но наш сукин сын — вот квинтэссенция оценки «демократии с майдана», которая была на Украине и теперь сохранится впредь. Запад по-прежнему простит и Зеленскому любые поползновения на свободу украинцев. Западу украинцы нужны не свободные, а работящие и запуганные. И Зеленский ему таких и обеспечит.



И это означает одно — режим Зеленского никогда не пойдёт на всеобщую амнистию политических не только в самопровозглашённых ЛДНР, но и у себя на подконтрольных ему территориях. Значит, не будут отпущены несправедливо осуждённые и уже сидящие. Не будут юридически очищены и освобождены от унизительно-оскорбительных статей те, кого режим уже обменял, но дома, на Украине, оставил висеть на крючке прежних обвинений. А страх несправедливых наказаний, бездоказательных и произвольных, под заказ властей, останется важным механизмом борьбы с инакомыслием и протестами. В том числе, и против войны в Донбассе.



Вот тебе, как говорится, и «Минск-2», и мир в Донбассе, и вообще демократия на Украине.

В это трудно поверить, но даже на современной Украине, живущей по извращённой логике «чем хуже, тем лучше», всё взаимосвязано. И события вокруг неё тоже сказываются на внутриукраинской ситуации. Например, отказ от «Минска-2» непосредственно влияет на уровень политических репрессий режима Владимира Зеленского.А отказ от «Минских соглашений-2», выполнение которых может принести мир в Донбасс, — это сегодня евроатлантический тренд, вписаться в который очень хочет наш «мальчик Зе». Зеленский поехал на саммит Украина—ЕС и там заявил, что готов полностью и всецело присоединиться к антироссийским санкциям, которыми коллективный Запад хочет наказать Россию за «отравление Алексей Навального». Причём хочет сделать это быстро, чтобы нивелировать возможные тяжёлые последствия для Украины от такого шага. А они могут быть. И серьёзные.Всё дело в том, что с февраля 2015 года, когда «Минск-2» был подписан и утверждён Совбезом ООН, Киев вынужден был говорить о верности этому документу и готовности его выполнять, потому что Запад уже ввёл антироссийские санкции «за Донбасс». То есть за то, что Украина, якобы, жаждет мира, а Россия не хочет прекращения гражданской войны в Донбассе и своими войсками помогает самопровозглашённым ЛДНР. И в таких условиях отказ Киева от «Минска-2» мог показать, кто на самом деле хочет продолжения войны и, следовательно, спровоцировать снятие с России международных санкций. А санкции эти, по мнению украинских властей, являются самым надёжным орудием и рычагом давления на Россию.И вот теперь Зеленский, прочно вписываясь в мейнстримный антироссийский пазл по всему периметру западных границ России, надеется, что ему простят отказ от «Минска-2». И не будут требовать выполнения этого документа даже на «нормандском саммите» самого высокого уровня, как это было, например, в декабре прошлого года в Париже. Тогда три высоких «нормандца» — президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель — в один голос заявили: альтернативы «Минску-2» нет.За прошедшие месяцы Киев сделал всё, чтобы в одностороннем порядке дезавуировать «Минск-2». Было даже принято постановление Верховной Рады о невозможности проведения выборов в ЛДНР, предусмотренных минскими договорённостями. Пункт 9 «Минска-2» гласит: «Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11». А украинский парламент поставил всё с ног на голову — потребовал сначала контроль над границей и только потом проведение выборов.Проведение переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске о мире в Донбассе практически сорвано. Украинская сторона кадрово тасует состав своей делегации в ТКГ, вводя туда абсолютно одиозных переговорщиков и выводя адекватные фигуры. А сейчас даже заговорила о переносе места проведения этих переговоров из Минска в любую другую страну, желательно европейскую. На этом основании полпред России в ТКГ Борис Грызлов уже заявил, что Украина фактически прекратила выполнение Минских соглашений. «Политические последствия у неё (Украины — авт.) катастрофичны. Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению „Минска‟, к исполнению своих прежних предвыборных обещаний», — высказал он своё пожелание. Но, как вы понимаете, услышан не был.Изменение этих важных аспектов внешней политики режима Зеленского, повторяю, повлияет и на жизнь тех граждан Украины, которые попали под каток политических репрессий внутри страны. Как известно, в конце августа сего года в Херсоне была арестована и помещена в СИЗО учитель русского языка и глава ОО «Русская национальная община «Русичъ» Татьяна Кузьмич. Её обвинили в том, что «во время пребывания на территории аннексированного Крыма в 2015 году Татьяна Кузьмич была привлечена сотрудниками ФСБ против Украины, и с 2017 года передавала на территорию РФ материалы для проведения подрывной работы в Херсонской области и других регионах Украины». Это — статья 111 УК Украины о госизмене, по которой грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.И буквально в то же время Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась, что с начала текущего 2020 года она по своим материалам инициировала 221 уголовное производство. Из них 85 — идеологически мотивированные (52 — за госизмену, 27 — за создание террористических групп и организаций и по 2 — за диверсии, шпионскую деятельность и теракты). За этот же срок по результатам следствия были вынесены 73 судебных вердикта, из которых 21 — как раз за государственную измену.Другими словами, огромное количество политических узников отправились за решётку. Причём власти недолго и скрывали, что таким способом они пополняют так называемый «обменный фонд» — для обмена пленными и заложниками с самопровозглашёнными республиками Донбасса. Для Зеленского это отличная имитация «борьбы за мир» и выполнения «Минска-2». Он не устаёт повторять, что за его президентство было обменяно 140 человек. И его ничуть не смущает тот факт, что большинство переданных в ЛДНР — граждане Украины, те самые жертвы политрепрессий, выдавать которых куда-либо, тем не менее, прямо запрещает Конституция. Но Зеленский плюёт на Конституцию — ему надо было имитировать из себя миротворца и красоваться на, как он сам изящно говорит, «норманди».Упомянутый арест Татьяны чётко подтвердил: власть собирает «обменный фонд», чтобы Зеленский опять махнул людей, не глядя. И ему было с чем встречаться с «нормандцами». Елена Бережная, руководитель Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной, которая помогает с адвокатской защитой арестованной Кузьмич, написала: «Прокурор Бондарь — процессуальный руководитель по этому уголовному производству, потребовал от Татьяны написать официальное заявление следователю об отказе от адвоката Новицкой Светланы, которая является юристом Института, и настоял на сотрудничестве с адвокатом Анатолием Попович. Мотивация — „Вам не нужна шумиха по Вашему делу, здесь не нужны представители ООН, ОБСЕ, подпишите угоду с прокурором и пойдёте на обмен!!!‟».Вот так вот, как говорится, простенько и со вкусом тотального беззакония.Сейчас, когда коллективный Запад, судя по всему, готов простить режиму Зеленского отказ от «Минска-2», ибо это вписывается в общий антироссийский мейнстрим под эгидой США, под вопросом оказалась и свобода, и жизнь всех украинских политзаключённых — они и дальше будут сидеть в этих страшных украинских тюрьмах и СИЗО без всякой надежды на свободу.Во-первых, потому, что если не нужно выполнять «Минск-2», то отпадают и «нормандские встречи», а значит, и совсем не нужны никакие ни обмены пленными и заложниками, ни сам «обменный фонд». Но и выпускать уже арестованных или осуждённых по надуманным обвинениям людей, как вы понимаете, никто не будет.А если и выпустят кого из задержанных под залог, то на свободе они вполне могут стать жертвами так называемой «патриотической общественности», а также неонацистских и неофашистских отморозков. Буквально позавчера, 5 октября 2020 года, например, Татьяна вышла на свободу под залог в 560 тысяч гривен. Прямо на выходе из СИЗО её встретили экстремисты и залили марганцовкой с криками — «это кровь украинских солдат, которых ты убила». А в руках они держали красноречивые плакаты — «В СИЗО — безопаснее». То же они и кричали и самой Татьяне:Во-вторых, если режим Зеленского и коллективный Запад сольются в антироссийском экстазе, то на украинскую власть окончательно ослабнет и давление по поводу соблюдения гражданских прав и свобод. Украинским постмайданным властям и так прощали любые нарушения демократических норм, если они ложились в общую канву противостояния с Россией. Сейчас же, когда виток геополитического противостояния вышел на уровень новой холодной войны, а у Запада каждый новый «штык» на особом счету, то на недемократические зажимы прав и свобод на Украине никто и не глянет, не то что не осудит. Сукин сын, но наш сукин сын — вот квинтэссенция оценки «демократии с майдана», которая была на Украине и теперь сохранится впредь. Запад по-прежнему простит и Зеленскому любые поползновения на свободу украинцев. Западу украинцы нужны не свободные, а работящие и запуганные. И Зеленский ему таких и обеспечит.И это означает одно — режим Зеленского никогда не пойдёт на всеобщую амнистию политических не только в самопровозглашённых ЛДНР, но и у себя на подконтрольных ему территориях. Значит, не будут отпущены несправедливо осуждённые и уже сидящие. Не будут юридически очищены и освобождены от унизительно-оскорбительных статей те, кого режим уже обменял, но дома, на Украине, оставил висеть на крючке прежних обвинений. А страх несправедливых наказаний, бездоказательных и произвольных, под заказ властей, останется важным механизмом борьбы с инакомыслием и протестами. В том числе, и против войны в Донбассе.Вот тебе, как говорится, и «Минск-2», и мир в Донбассе, и вообще демократия на Украине. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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