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Отказ от Курил станет началом распада России – СМИ

17 ноября 2020, 17:40  •  143 • Политика
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Москва заняла жесткую позицию, чтобы ее не заподозрили в слабости
Россия не соглашается вернуть Японии Курильские острова, чтобы потом ей не пришлось возвращать Украине Крым. К такому выводу пришли в австралийском издании Lowy Institute.
Маленькие спорные острова имеют слишком большое значение для репутации Москвы на международной арене. Автор статьи убеждает австралийских читателей, что еще недавно Кремль был готов подписать соглашение на основе советско-японских договоренностей от 1956 г. и отдать Токио острова Хабомаи и Шикотан. Затем планировалось подписание мирного договора и обсуждение передачи Японии двух других островов – Кунашира и Итурупа.
Однако сейчас ситуация изменилась, и японцы могут забыть о "северных территориях". И дело не только в том, что Россия опасается создания американских военно-морских баз на Курилах, и не в природных богатствах островов и акватории вокруг.
"Возвращение Курильских островов Японии будет истолковано как явный признак слабости России, а это означает, что Москва также может столкнуться с сильным давлением со стороны Запада, чтобы вернуть Крым Украине. Это не только унизило бы Россию на мировой арене, но и мог бы привести к серьезному политическому кризису вплоть до распада РФ",
– заключает автор статьи.
Ранее эксперты предположили, что Япония могла бы отвоевать у России Курильские острова – сил у Страны восходящего солнца на это должно хватить.

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