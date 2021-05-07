Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из КНР

Аналитики китайского издания Sohu предупредили Польшу о последствиях отказа Варшавы от газа из России. По мнению авторов статьи, такое решение обернётся для поляков "сюрпризом".

Польша столкнётся с неожиданными последствиями, если реализует разработанную концепцию полного отказа от закупок газа из России, пишет китайское издание Sohu.

Речь идёт о проекте энергетической стратегии до 2024 года, которую недавно презентовали в Варшаве. Авторы документа предлагают ориентироваться на ядерную энергетику, что якобы позволит стране полностью отказаться от угля и газа. Китайские эксперты уверены в провале на практике этой концепции.

Так, в статье обратили внимание на то, что Варшава, даже не приступив к реализации концепции, уже успела столкнуться со сложностями. У Польши нет денег на модернизацию инфраструктуры под ядерную энергетику, подчёркивают китайские аналитики, добавляя, что вряд ли ЕС согласится помочь стране в этом вопросе.

"Большинство европейских стран предпочтут не иметь ничего общего с ядерным проектом. Не исключено, что Польша может столкнуться с сильным давлением Евросоюза, который потребует отказаться от реализации концепции, предполагающей создание новой АЭС на европейской территории", - говорится в статье.

В результате полякам ничего не останется, как закупать американский газ, который обойдётся гораздо дороже, чем топливо из России, отмечают авторы материала. В итоге у Польши остаётся лишь один выход - увеличить закупки топлива и подписать с Россией долгосрочный контракт, заключается в статье.