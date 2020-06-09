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Отказ от добычи нефти и газа: первой на очереди назвали Норвегию

09 июня 2020, 16:00  •  40 • Аналитика

Журнал Climate Policy опубликовал примечательное исследование. В нем делается вывод, что Норвегии пора прекратить добычу нефти и газа, так как эта страна обладает всей инфраструктурой для выполнения такой задачи.



Почему начать хотят с Норвегии


Автор исследования Грег Маттитт делает вывод, что к 2050 году основная часть добычи нефти, газа и угля должна быть прекращена. Вместо этих источников энергии предлагается использовать источники возобновляемые, что позволит ограничить повышение температуры на планете до полутора градусов. Норвегию называют наиболее подготовленной к отмене добычи нефти и газа страной. Именно ей предстоит «задать темп», а затем последует очередь Великобритании, Канады и США.

Норвегия имеет широкую и разнообразную экономику, которая может привлечь работников нефтяной промышленности в другие сектора. Также у Норвегии – крупнейший в мире пенсионный фонд,

- говорит Маттитт.

При этом Маттитт считает, что у Норвегии, а также Великобритании, Канады и США, есть все ресурсные возможности для прекращения добычи нефти и газа, поскольку они не зависят от добывающей промышленности настолько, насколько зависят от нее страны третьего мира.

К примеру, в Норвегии лишь 10% государственного бюджета формируется за счет доходов от добычи нефти, тогда как в Нигерии «нефтяные деньги» составляют 40% бюджета, в Анголе – 50% бюджета, в Ираке – 85% бюджета. Понятно, что и в Российской Федерации доля топливно-энергетического комплекса в формировании доходов страны очень велика (28,5% - нефтяной сектор).

Маттитт считает, что если начать с сокращения добычи нефти в азиатских и африканских странах, то их и без того не богатые жители станут еще беднее. Совсем другая картина в Норвегии, которая может позаботиться о своих гражданах.

Монархиям Персидского залива придется затянуть пояса


Впрочем, исследователь обходит стороной другой интересный нюанс: эксплуатация природных ресурсов в странах третьего мира очень часто осуществляется корпорациями, принадлежащими тем же западным дельцам, либо в интересах последних. И далеко не всегда доходы от добычи нефти поступают в национальные бюджеты во благо населения: в тех же Анголе или Нигерии миллионы жителей существуют в ужасающей нищете, но это мало волнует местные правительства.

Руководитель центра Power Shift Africa в Найроби (Кения) Мохамед Адов также не видит будущего за добычей ископаемого топлива. Уже сейчас, по его мнению, есть страны, которые могут перейти к более чистой и устойчивой энергетике. Прекрасные возможности для изменения сложившейся ситуации в мировой энергетике дает пандемия коронавируса: национальные правительства могут приступить к изменениям, основываясь именно на опыте событий последних месяцев. Очевидно, имеются в виду сокращение транспортного сообщения между странами и общее снижение спроса на нефть.


Но тут есть и еще один интересный нюанс. Например, в богатых нефтяных монархиях Персидского залива тоже до 70% бюджета формируется за счет эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Именно нефть и газ – залог экономического чуда Кувейта, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна. Прекращение добычи нефти и газа стало бы для перечисленных государств национальной катастрофой, поскольку при всех масштабных инвестициях в иные отрасли экономики, пока им так и не удалось сократить зависимость своих бюджетов от доходов с добычи топлива.

Между тем, отказ от добычи нефти и газа способен действительно полностью изменить лицо мировой экономики. Многие страны Азии, Африки, Латинской Америки, да и наша страна, в своих доходах очень зависимы от эксплуатации месторождений и экспорта нефти, газа, угля. «Энергетическая революция» ударит по их интересам очень сильно, особенно если она будет проводиться «сверху», под давлением Западной Европы и США.

С другой стороны, никто не обязан соглашаться с выводами европейских и американских аналитиков и следовать их рекомендациям. Постепенный переход на возобновляемые источники энергии нужен, но он не должен осуществляться в принудительном порядке, под надзором неизвестно по какому праву взявших на себя полномочия «экологических жандармов» США или Евросоюза.
Илья Полонский

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