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«Отказ исполнять закон — норма для них»: как сторонники Навального уклоняются от службы в армии

20 декабря 2021, 09:05  •  86 • В России
Как выяснил RT, с 2016 года против экс-координаторов штабов Навального* и сотрудников ФБК** возбудили несколько уголовных дел в связи с уклонением от армейской службы. На самых высоких уровнях в этих организациях занимались дискредитацией армии как государственного института. «Отдавать долг Родине» сторонники опального оппозиционера не спешат из-за открытого нежелания связывать своё будущее с Россией, отмечают эксперты.
 
РИА Новости © Константин Михальчевский
 

Каким должно быть отношение к воинской обязанности в среде последователей Навального, открыто высказал на своей странице в Instagram директор ФБК Иван Жданов. По его мнению, армия ― это «наказание для людей с признаками интеллекта».

«Что касается желания служить. Такое желание может быть. Но кроме как ограниченностью это желание понять сложно, ― сказано в сообщении Жданова. ― Многие и многие истории говорят нам о том, что это просто год потерянной жизни. Вряд ли вам могут понадобиться такие навыки, как лебезение перед откровенно туповатым командиром».

Уклонисты

В феврале 2021 года в квартире экс-координатора штаба Навального* в Казани Олега Емельянова прошли обыски. Против молодого оппозиционера было возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК РФ «За уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

17 ноября этого же года по аналогичной статье было возбуждено дело против бывшего координатора штаба Навального в Волгограде Евгения Кочегина. Позже активист выступил в СМИ с заявлением, что правоохранители заинтересовались им из-за его деятельности во время парламентских выборов. Экс-координатор в Челябинске Александр Беляев, также ставший подозреваемым в уклонении от службы в октябре 2021 года, эмигрировал в Нидерланды,  где запросил политического убежища. 

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«Оппозиционеры Навального боятся столкнуться в армии, в коллективе сослуживцев с другими военнослужащими, которые зачастую имеют противоположную политическую точку зрения и которых большинство», ― отмечает политолог, эксперт по работе с молодёжью Алексей Урецкий.

По стопам кумиров

24 декабря 2020 года экс-работник ФБК Руслан Шаведдинов в эфире радио «Эхо Москвы» назвал свою службу в российской армии «похищением». Он осудил действия местных органов власти, доставивших его, как уклониста, на призывной пункт принудительно, и заявил о намерении обращаться в ЕСПЧ. 

Против директора ФБК ИванаЖданова уголовное дело за уклонение от призыва на службу (ч. 1 ст. 328 УК) завели ещё в 2016 году. На армию у Жданова и тогда времени не было — вместо ухода на службу он зарегистрировался в качестве кандидата в совет депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского района Московской области.

Сам глава ФБК Алексей Навальный также в армии не служил. В 1998 году медицинская комиссия в военкомате признала Навального ограниченно годным, не подлежащим призыву на срочную службу. Согласно данным из открытых источников, военный билет оппозиционеру вручили в военном комиссариате города Наро-Фоминска. При этом зарегистрирован Навальный к тому моменту уже был в Москве.

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По своим законам

«Отказ исполнять требования законов о всеобщей воинской обязанности, равно как и другие требования российского законодательства, для таких граждан является нормой», ― считает военный эксперт, полковник запаса Алексей Непошилов.

По его словам, главная цель бывших членов Фонда борьбы с коррупцией — это противопоставление себя действующему правительству РФ и армии как институту государства.

«Экс-представители ФБК — это молодые люди призывного возраста, воспитанные в духе перестройки. Им не привиты такие понятия, как долг перед Родиной, национальное достояние, русская культура, мужество и честь. Это люди с трансформированным сознанием, в головы которых заложены клише западных ценностей», ― уточняет эксперт.

Право выбора

«Прохождение военной и альтернативной гражданской службы относится к числу обязанностей граждан. Объектом преступления являются авторитет и интересы государственной власти», ― пояснил адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин.

По словам Никитина, ответственность за уклонение от службы предусмотрена как административная, так и уголовная. Ещё один вариант — замена службы на альтернативную.

«Если человек не готов к действительной службе по какому-то убеждению, он вправе её заменить на альтернативную. Это предусмотрено в соответствии со ст. 2 федерального закона «Об альтернативной службе». В случае нежелания служить и прямого уклонения ответственность к гражданину может быть применена вплоть до лишения свободы на срок до двух лет», ― поясняет юрист. 

 

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021. 

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