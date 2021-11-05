Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану

Источники заявили об ультиматуме Владимира Путина Реджепу Тайипу Эрдогану. Утверждается, что Москва выступила решительно против готовящейся масштабной операции Анкары на севере Сирии: турецкой стороне предложили выбрать или отказ от наступления, или уничтожение собственной армии.

Власти Турции в настоящее время готовятся к масштабной операции против курдских формирований на севере Сирии.

Согласно информации источника "РИА Новости" в оппозиции САР, Анкара может запустить наступление уже 9 ноября. Утверждается, что командование турецких войск уже дало приказ подконтрольным отрядам, действующим в приграничных сирийских районах, готовиться к боевым действиям.

Тем не менее, по данным портала "Авиа.про", турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану поступило сообщение из Москвы с жёсткими требованиями.

Издание уверяет, что глава России Владимир Путин выступил решительно против ввода подразделений армии Турции в сирийской город Кобани, а также против планов Анкары по занятию стратегического шоссе М4, связывающего крупнейшие северные города САР, Хасаку и Алеппо.

Согласно заявлению русской стороны, важный участок дороги теперь должны удерживать военнослужащие сирийской правительственной армии. А остальная часть трассы должна оставаться под контролем сил Турции и России.

Утверждается, что в данном ультиматуме содержится прямое послание турецкой стороне: если Эрдоган не будет соблюдать перечисленные требования Москвы, она перейдёт к решительным и жёстким действиям.

Стоит подчеркнуть, что портал "Авиа.про" ранее неоднократно публиковал фейковую информацию. Подтверждений этих сведений об ультиматуме Эрдогану, пришедшем из Москвы, из официальных источников пока не поступало.