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Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
05 ноября 2021, 20:20 • 335 • Политика
Источники заявили об ультиматуме Владимира Путина Реджепу Тайипу Эрдогану. Утверждается, что Москва выступила решительно против готовящейся масштабной операции Анкары на севере Сирии: турецкой стороне предложили выбрать или отказ от наступления, или уничтожение собственной армии.
Власти Турции в настоящее время готовятся к масштабной операции против курдских формирований на севере Сирии.
Согласно информации источника "РИА Новости" в оппозиции САР, Анкара может запустить наступление уже 9 ноября. Утверждается, что командование турецких войск уже дало приказ подконтрольным отрядам, действующим в приграничных сирийских районах, готовиться к боевым действиям.
Тем не менее, по данным портала "Авиа.про", турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану поступило сообщение из Москвы с жёсткими требованиями.
Издание уверяет, что глава России Владимир Путин выступил решительно против ввода подразделений армии Турции в сирийской город Кобани, а также против планов Анкары по занятию стратегического шоссе М4, связывающего крупнейшие северные города САР, Хасаку и Алеппо.
Согласно заявлению русской стороны, важный участок дороги теперь должны удерживать военнослужащие сирийской правительственной армии. А остальная часть трассы должна оставаться под контролем сил Турции и России.
Утверждается, что в данном ультиматуме содержится прямое послание турецкой стороне: если Эрдоган не будет соблюдать перечисленные требования Москвы, она перейдёт к решительным и жёстким действиям.
Стоит подчеркнуть, что портал "Авиа.про" ранее неоднократно публиковал фейковую информацию. Подтверждений этих сведений об ультиматуме Эрдогану, пришедшем из Москвы, из официальных источников пока не поступало.
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