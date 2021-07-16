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«Отказ двух двигателей»: что известно о жёсткой посадке Ан-28 в Томской области

16 июля 2021, 21:35  •  46 • В России
Все пассажиры и члены экипажа самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, живы и серьёзно не пострадали. Как заявили в областной администрации, прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у пассажиров самолёта в основном ушибы и ссадины. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил членов экипажа за профессионализм. Второй пилот рассказал, что причиной инцидента стал отказ двух двигателей самолёта. Ространснадзор анонсировал проверку перевозчика, которому принадлежит Ан-28. Как выяснил RT, у компании обнаружены восемь нарушений за последние два года.
 
© Telegram-канал RT на русском
 

Все пассажиры и члены экипажа самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, живы.

Борт приземлился в Бакчарском районе. По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ техники. Впоследствии второй пилот самолёта Фарух Хасанов подтвердил, что у самолёта отказали оба двигателя.

«Отказ двух двигателей. Дальше комиссия разберётся. Нам некогда было соображать: нужно было работу свою делать. С нами всё хорошо. Всё в штатном режиме прошло. Все живы, здоровы — самое главное», — заявил он журналистам.

В областном МЧС рассказали, что в 13:00 мск от диспетчера координационного центра поиска и спасения поступило сообщение о срабатывании аварийного маяка у самолёта Ан-28, принадлежащего авиакомпании «СиЛА».

«Маяк сработал над Бакчарским районом в 15 км от населённого пункта Центральный. Был направлен борт Ми-8 с Лугинецкого месторождения для проверки координат», — рассказали тогда в МЧС

Как уточнили в ведомстве, Ан-28 следовал по маршруту из города Кедровый в Томск. На борту находились 18 человек, трое из них — члены экипажа. 

МЧС направило на место происшествия вертолёт из Томска. Ведомство сообщило об успешно проведённой спасательной операции. Областная администрация со ссылкой на медиков заявила, что у пассажиров на месте жёсткой посадки зафиксировали в основном ушибы и ссадины.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил пилотов совершившего жёсткую посадку Ан-28 за профессионализм.

«Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы. Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь, мы развезём по домам», — приводит слова Жвачкина пресс-служба.

Пострадавшие при жёсткой посадке, помимо страховых выплат, получат компенсации из бюджета региона, рассказали ТАСС в администрации Томской области. Размер выплат будет зависеть от тяжести полученных травм.

На видеозаписях и фотографиях с места посадки видно, что в результате приземления самолёт перевернулся.

Ространснадзор намерен провести проверку компании ООО «СиЛА» («Сибирская лёгкая авиация») по факту происшествия с самолётом. Для этой цели уже сформирована отдельная комиссия, рассказали в ведомстве. Отмечается, что на место происшествия прибыл начальник территориального управления госавианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Рожко.

ООО «СиЛА» основано в 2006 году в Магадане. Как стало известно RT, за последние два года в компании было обнаружено восемь нарушений. Часть из них связана с документацией: не был представлен подписанный и утверждённый годовой план-график подготовки лётного состава, а также не была обозначена цель проведения подготовки.

Были нарушения безопасности полётов. В частности, лётный состав за последние три года не проходил теоретическую подготовку по выводу самолёта в сложных условиях. Несколько пилотов не прошли тренировку процедур аварийной эвакуации на воде.

  • © Telegram-канал RT на русском

Пассажирка, которая должны были лететь на борту совершившего жёсткую посадку Ан-28, рассказала RT, что собиралась отправиться на нём в отпуск.

«Теперь мы уже туда точно не полетим по воздуху. Я ездила всё время на машине туда, первый раз решила полететь, чтобы время сэкономить», — рассказала она.

При этом часть пассажиров, которые должны были лететь на борту Ан-28, намерены купить билеты на другие рейсы.

Брат одного из пассажиров самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, рассказал RT подробности, которые узнал от родственника — Романа Ковшарова. Тот летел вместе с мамой к сестре, которая поступает в вуз.

«Они летели в Томск. Не помню, по какой причине, но вылет откладывали. Они полетели. По новостям узнал, что двигатель загорелся в полёте. Сам он сказал, что всё нормально. Все пассажиры (чувствуют себя. — RT) нормально. Пилот вроде бы сломал себе ногу. У него шасси, что ли, в ногу вошло», — сообщил он.

По словам родственницы находившейся на борту Дарьи Солодкиной, встречающим в аэропорту Томска сначала не сообщали о происшествии — была лишь информация, что рейс задерживается. О жёсткой посадке самолёта дедушка Дарьи, который ждал её в аэропорту, узнал от знакомых.

«Мы очень ждём Дашу — чтобы она скорее прилетела, чтобы убедиться, что всё в порядке. Верим в лучшее. Из Кедрового она вылетала, чтобы учиться», — добавила Ксения.

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