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Отговорки Киева о визите Зеленского в России назвали смешными
24 апреля 2021, 15:55 • 250 • Политика
Лидеру Незалежной попросту нечего будет сказать
Именно это является главной причиной отказа украинской стороны от переговоров главы РФ Владимира Путина и президента Незалежной Владимира Зеленского. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Он указал на двойные стандарты украинцев, напомнив о недавнем предложении Зеленского Путину приехать в Донбасс. По логике Киева, если переговоры будут вестись на востоке Украины, наша страна перестанет быть "агрессором", а вот в Москву уже главе Незалежной путь заказан.
Истина же, комментируя слова украинской стороны, совсем в другом, заявил Джабаров. На самом деле Зеленскому нечего будет сказать, если он прилетит к Путину в Москву. Ибо ни одно из обещаний, данных в ходе предвыборной кампании, бывший комик так и не выполнил, заключил он в беседе с RT. Поэтому эти отговорки выглядят смешными.
Напомним, ранее вице-премьер Незалежной назвал предложение Путина Зеленскому "странным". Президент РФ сказал, что переговоры по Донбассу его украинскому коллеге следует вести с главами ДНР и ЛНР. А об отношениях Киева и Москвы он готов поговорить в российской столице.
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