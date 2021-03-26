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Отголоски ментальной войны? Россию раскалывают изнутри: "Просто грязно"
26 марта 2021, 00:35 • 87 • Политика
Россию раскалывают изнутри благодаря быстрым темпам цифровизации и вседозволенности интернет-ресурсов. Разбираться с отголосками развернувшейся ментальной войны взялись правозащитники: "Цифровая среда… Там просто грязно".
Об этом в обсуждении проблем деструктивного воздействия СМИ и соцсетей на молодёжь сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов. Беседа состоялась в рамках круглого стола в Обществе "Царьград".
По словам эксперта, в СПЧ создана рабочая группа, задача которой - выработать концепцию защиты прав человека в интернете. Это и защита тайны личности, и защита права на отказ от цифровой среды, и борьба с цифровой дискриминацией.
Кроме того, концепция должна обеспечить базовую безопасность людей в интернете.
Правозащитник подчеркнул, что задача государства - оградить людей от запрещённого контента.
Отметим, что учредитель Царьграда Константин Малофеев неоднократно подчёркивал, что России необходим независимый интернет.
"Мы зависимы от того, что нам с экранов гаджетов доносит тот или иной представитель западного мира. А мы хотим, чтобы информация шла из России. Мы не хотим, чтобы носитель абсолютно других ценностей - если это вообще можно назвать ценностями - диктовал нам, что делать", - пояснял он.
Напомним, ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий заявил, что западные страны во главе с США развязали против России ментальную войну. По его словам, Запад пытается изменить российское общество посредством влияния на людей через соцсети и мессенджеры.
Справка
Общество "Царьград" - это самая массовая русская организация, отделения которой действуют в 73 регионах России, а также за рубежом. Председателем Общества является Константин Малофеев. Членами Высшего совета стали известные политики, учёные, представители духовенства.
Представители Общества объединились под знаменем "Царьграда" за суверенную и великодержавную Россию, Православную веру, русскую культуру и традиционные ценности, ради собирания русских земель и возрождения Российской Империи в XXI веке.
Активисты занимаются правозащитной деятельностью, выступают против чиновничьего произвола, защищают права и свободы русских.
Среди главных задач "Царьграда" значатся: представление интересов русского народа, борьба с русофобией, объединение под эгидой "Царьграда" всех здоровых сил русского общества, народосбережение, защита традиционной семьи, отцовства, материнства и детства, участие в формировании государственной культурной и образовательной политики, а также защита традиционных ценностей русского народа.
Волонтёрская сеть объединения в 40 регионах страны оказывает помощь десяткам тысяч многодетных семей, стариков и инвалидов. Общество "Царьград" тесно взаимодействует с Союзом Православных Женщин, Союзом Добровольцев Донбасса, Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья и другими общественными организациями.
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