Отголоски ментальной войны? Россию раскалывают изнутри: "Просто грязно"

Россию раскалывают изнутри благодаря быстрым темпам цифровизации и вседозволенности интернет-ресурсов. Разбираться с отголосками развернувшейся ментальной войны взялись правозащитники: "Цифровая среда… Там просто грязно".

Об этом в обсуждении проблем деструктивного воздействия СМИ и соцсетей на молодёжь сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов. Беседа состоялась в рамках круглого стола в Обществе "Царьград".

По словам эксперта, в СПЧ создана рабочая группа, задача которой - выработать концепцию защиты прав человека в интернете. Это и защита тайны личности, и защита права на отказ от цифровой среды, и борьба с цифровой дискриминацией.

Кроме того, концепция должна обеспечить базовую безопасность людей в интернете.

Цифровая среда сейчас абсолютно грязная, она развращает людей, в том числе детей. И это не связано напрямую с правами человека, там просто грязно, - пояснил Ашманов.

Правозащитник подчеркнул, что задача государства - оградить людей от запрещённого контента.

Государство должно обеспечить эту базовую безопасность, а уж потом обсуждать, что интернет развращает ментально, что вызывает клиповое мышление, - добавил он.

Отметим, что учредитель Царьграда Константин Малофеев неоднократно подчёркивал, что России необходим независимый интернет.

"Мы зависимы от того, что нам с экранов гаджетов доносит тот или иной представитель западного мира. А мы хотим, чтобы информация шла из России. Мы не хотим, чтобы носитель абсолютно других ценностей - если это вообще можно назвать ценностями - диктовал нам, что делать", - пояснял он.

Напомним, ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий заявил, что западные страны во главе с США развязали против России ментальную войну. По его словам, Запад пытается изменить российское общество посредством влияния на людей через соцсети и мессенджеры.

Справка

Общество "Царьград" - это самая массовая русская организация, отделения которой действуют в 73 регионах России, а также за рубежом. Председателем Общества является Константин Малофеев. Членами Высшего совета стали известные политики, учёные, представители духовенства.

Представители Общества объединились под знаменем "Царьграда" за суверенную и великодержавную Россию, Православную веру, русскую культуру и традиционные ценности, ради собирания русских земель и возрождения Российской Империи в XXI веке.

Активисты занимаются правозащитной деятельностью, выступают против чиновничьего произвола, защищают права и свободы русских.

Среди главных задач "Царьграда" значатся: представление интересов русского народа, борьба с русофобией, объединение под эгидой "Царьграда" всех здоровых сил русского общества, народосбережение, защита традиционной семьи, отцовства, материнства и детства, участие в формировании государственной культурной и образовательной политики, а также защита традиционных ценностей русского народа.

Волонтёрская сеть объединения в 40 регионах страны оказывает помощь десяткам тысяч многодетных семей, стариков и инвалидов. Общество "Царьград" тесно взаимодействует с Союзом Православных Женщин, Союзом Добровольцев Донбасса, Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья и другими общественными организациями.