Отголоски чешской "отравы"? Словакия могла купиться на провокацию против русских

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российских дипломатов в Словакии заподозрили в шпионаже. Два года назад уже была аналогичная ситуация, но тогда персоной нон грата был объявлен всего один человек. Сейчас, предположительно, речь идёт о троих.

"Любой повод может быть. Где-то какая-то провокация. Обвиняют, может, в шпионаже, может, ещё в чём-то", - предположил Корнилов в беседе с Царьградом.

По его словам, в каждом дипломатическом ведомстве есть люди, которые собирают "очень чувствительные сведения".

"Но чаще всего в последнее время все эти провокации против российских дипломатов связаны с какими-то заявлениями о фейках по поводу вмешательства в дела. Вот как в Чехии было: никто не знает, собирался кто-то кого-то травить, но тем не менее выслали на всякий случай", - напомнил политолог.

Он выразил надежду, что причина всё-таки иная и что инцидент будет исчерпан зеркальными мерами: Россия вышлет такое же количество словацких дипломатов.

"Если это обвинение в шпионаже, в собирании некоей чувствительной информации, то мы можем и не узнать-то, в чём проблема и в чём причина. Вполне возможно, что это какая-то провокация. Я думаю, МИД выразит озабоченность, вышлет словацких дипломатов, и тем всё будет исчерпано", - подчеркнул собеседник Царьграда.