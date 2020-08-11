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Отголоски чешской "отравы"? Словакия могла купиться на провокацию против русских
11 августа 2020, 09:50 • 60 • Политика
Словакия вполне могла купиться на провокацию против русских. Является ли вероятная высылка российских дипломатов из Братиславы отголоском чешской "отравы", рассуждает политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российских дипломатов в Словакии заподозрили в шпионаже. Два года назад уже была аналогичная ситуация, но тогда персоной нон грата был объявлен всего один человек. Сейчас, предположительно, речь идёт о троих.
"Любой повод может быть. Где-то какая-то провокация. Обвиняют, может, в шпионаже, может, ещё в чём-то", - предположил Корнилов в беседе с Царьградом.
По его словам, в каждом дипломатическом ведомстве есть люди, которые собирают "очень чувствительные сведения".
Он выразил надежду, что причина всё-таки иная и что инцидент будет исчерпан зеркальными мерами: Россия вышлет такое же количество словацких дипломатов.
"Если это обвинение в шпионаже, в собирании некоей чувствительной информации, то мы можем и не узнать-то, в чём проблема и в чём причина. Вполне возможно, что это какая-то провокация. Я думаю, МИД выразит озабоченность, вышлет словацких дипломатов, и тем всё будет исчерпано", - подчеркнул собеседник Царьграда.
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