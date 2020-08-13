Отъезд Тихановской попытались объяснить версией о пытках в белорусской тюрьме

Валерий Цепкало, который так и не смог выдвинуться кандидатом в президенты Белоруссии, выдал свою версию, почему лидер объединённого штаба оппозиции Светлана Тихановская уехала в Литву.

Отметим, что ранее было распространено два видео: в одном Тихановская призывает белорусов не выходить на протесты, а в другом заявляет, что уезжает из страны к детям. Как оказалось, проигравшая выборы кандидат уехала под покровом ночи в Литву.

Однако сторонники её взглядов стали вбрасывать версии о том, что могло сподвигнуть Светлану покинуть республику.

Так, Цепкало выразил мнение, что на Тихановскую давили, угрожая её ранее задержанному мужу.

"Возможно, её запугали тем, что его будут пытать... возможно, ей показали даже фотографии, как пытают её супруга", - сказал он в видеообращении в Тelegram-канале.

Впрочем, этот аргумент вызвал недоумение у пользователей Сети. В комментариях на сайте РИА Новости граждане отмечают, что версия Цепкало абсурдна.

"Да что там - пытали. Наверное, уже съели давно", - смеётся Аполлон Помнящий.

"Откуда у него такая информация? Больше на бред похоже", - добавляет White Rabbit.

"На дыбе его распинают и гвозди вбивают, под ногти иголки втыкают? Вы попутали, это вам не Украина", - подчёркивает Козьма Прутков.

"Как в анекдоте. Вероятность того, что его пытают, - 50%: либо его пытают, либо нет", - написал Дмитрий Крылов.