«Отъезд может затянуться до марта»: МИД Греции прокомментировал замену посла в России

В МИД Греции прокомментировали замену посла в Москве. Сроки и даты еще не определены.

Как оказалось, предстоящая замена посла в Москве не связана с обострением двусторонних отношений. Об этом журналистам рассказал источник в греческом МИД.

«Посол из России не отзывается. Планируется замена посла, - отметил собеседник. - Речь идет не об отзыве, а о замене».

Если бы речь шла об отзыве, то в таком случае МИД выпустил бы соответствующую ноту, после чего дипломат покинул бы страну. Впрочем, пока нет четких дат и сроков.

«Вполне возможно, что отъезд затянется до марта, когда истекает срок полномочий греческого дипломата», - говорят в МИД.

Напомним, буквально на прошлой неделе стало известно, что министр иностранных дел Греции Никос Котзиас решил досрочно заменить Андреаса Фриганаса.

Само сообщение о замене распространилось в дипломатических кругах 10 августа, сообщает РИА Новости.