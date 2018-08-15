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«Отъезд может затянуться до марта»: МИД Греции прокомментировал замену посла в России
15 августа 2018, 14:54 • 65 • Политика
В МИД Греции прокомментировали замену посла в Москве. Сроки и даты еще не определены.
Как оказалось, предстоящая замена посла в Москве не связана с обострением двусторонних отношений. Об этом журналистам рассказал источник в греческом МИД.
«Посол из России не отзывается. Планируется замена посла, - отметил собеседник. - Речь идет не об отзыве, а о замене».
Если бы речь шла об отзыве, то в таком случае МИД выпустил бы соответствующую ноту, после чего дипломат покинул бы страну. Впрочем, пока нет четких дат и сроков.
«Вполне возможно, что отъезд затянется до марта, когда истекает срок полномочий греческого дипломата», - говорят в МИД.
Напомним, буквально на прошлой неделе стало известно, что министр иностранных дел Греции Никос Котзиас решил досрочно заменить Андреаса Фриганаса.
Само сообщение о замене распространилось в дипломатических кругах 10 августа, сообщает РИА Новости.
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