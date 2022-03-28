Отъезд Чубайса разом засвидетельствовал несколько кардинальных сдвигов • 411 • Аналитика «Анатолий Чубайс стал самым высокопоставленным российским функционером, который порвал с Кремлём на фоне событий на Украине» – примерно так оценили ситуацию иностранные журналисты. Тот факт, что об отъезде Чубайса из страны первым сообщило именно американское агентство, можно считать показательным. Почему его деятельность в России больше не возможна? Что будет теперь с его оставшимися соратниками? Сам факт «побега» Анатолия Чубайса на Запад через Стамбул вряд ли кого-то удивил. Контакты, которые он завёл там ещё в начале 1990-х, никуда не делись. По этой причине и там и здесь его воспринимали скорее как некоего представителя крупного международного бизнеса. Отсюда и личная заинтересованность «отца приватизации» в продвижении зелёной повестки. Ясно, что запасной аэродром подальше от Москвы он готовил давно. В октябре 2021 года в распоряжение «Нашей Версии» попали страницы презентации Всемирного безуглеродного фонда I (Carbon-Free Fund I). В ней упомянуты фамилии Анатолия Чубайса и его бывших заместителей в «Роснано»: Олега Киселёва, Дмитрия Пимкина и Юрия Удальцова. Насколько можно понять, упомянутые менеджеры хотели составить управленческий костяк этой иностранной организации. Своей задачей фонд видел привлечение иностранных инвестиций в зелёные технологии на территории РФ – создание ветряных и солнечных электростанций, перевод на электричество поездов и грузовиков и т.д. Запустить свой собственный фонд, встать над потоком иностранных инвестиций в отрасли, которую он курирует как политик, – это ли не запредельный конфликт интересов? Как только такое могло прийти в голову человеку, который считанные месяцы назад сбегал с тонущего корабля «Роснано»? Зелёный «реформатор» По сути, речь шла о новой реформе энергетики под руководством Чубайса с понятным результатом. Понятным, потому что невозможно проводить такие масштабные преобразования при явном конфликте интересов. К примеру, упомянутый Юрий Удальцов возглавляет наблюдательный совет ассоциации «Совет рынка», которая после реформы РАО ЕЭС взяла на себя функцию регулятора рынка электроэнергии. Именно она определяет правила работы на оптовом и розничном рынках и разрабатывает договоры о присоединении участников к торговой системе. Партнёрство такого человека (равно как и его бывшего шефа) с иностранным инвестиционным фондом, по всей видимости, способно создать условия, в которых российские предприятия будут принуждать к не самым выгодным для них решениям. В презентации Carbon-Free Fund I был приведён список потенциальных его партнёров. В числе таковых упоминались американские венчурные фонды Sequoia Capital, Oak Investment Partners и DFJ Growth, а также BlackRock и SGRF. Вряд ли можно назвать эти организации заинтересованными в развитии нашей страны. Однако именно их деньги Анатолий Чубайс, по всей видимости, собирался осваивать на «озеленении» России наряду с бюджетными средствами. Вплоть до конца прошлой недели он занимал пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Насколько можно судить, ему было поручено выторговать на Западе лучшие условия по климатической повестке и парниковым газам. Ничего из этой затеи не вышло – внутри России всё пошло не по чубайсовскому сценарию. Анатолий Борисович хотел как можно быстрее ввести повсеместную плату за парниковые выбросы, чтобы уже с 2023 года торговать квотами. Но вместо этого власти решили сначала обкатать схему на одной Сахалинской области. И только потом, когда будут какие-то выводы, двигаться дальше. Что после этого Чубайсу оставалось делать в России? Так вот, вскоре после сообщения Bloomberg официальные лица в России подтвердили, что Чубайс покинул должность по собственному желанию, а местонахождение «реформатора» – его, мол, личное дело. Одновременно с этим в Сети появилась фотография человека, очень похожего на Чубайса, стоящего возле банкомата с надписью на турецком языке. Яркая картинка, которую ещё не раз используют иностранные СМИ: человек, ещё вчера наслаждавшийся роскошью в своём огромном особняке в Переделкине, стал «беженцем» и теперь топчется в очереди на мостовой в Стамбуле в надежде снять немного денег на еду и комнату. Но можно ли верить в то, что за границей у Чубайса нет ничего, кроме пластиковой карточки системы «Мир»? По самым скромным подсчётам, капитал бывшего главы «Роснано» может составлять не менее 1 млрд долларов! Если верить источникам, в столице Турции он мог обналичить средства со своего криптовалютного кошелька. Денег на первое время хватит, даже если принять во внимание, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова покинули Россию вместе с детьми и внуками. Стамбул для них явно перевалочный пункт. А дальше – Дубай, Лондон или Нью-Йорк. Маршрут самого одиозного госдеятеля ельцинской России вряд ли может быть другим, это даже неинтересно. Куда более интересными выглядят судьбы его оставшихся соратников. Увольнение и отъезд Анатолия Чубайса могут дать ход целой серии уголовных дел. Мы ведь помним, как активно он использовал официальный статус для защиты своих людей. Так, в июне 2020 года Чубайс направил в суд личное поручительство за гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. По версии следствия, в 2012–2016 годах топ-менеджер госкомпании вложил миллионы долларов в заведомо убыточные проекты. Позже Повалко вошёл в совет директоров «Роснано», которая потратила на убыточные бизнесы ещё больше казённых денег. В начале февраля суд вернул дело гендиректора РВК в прокуратуру для устранения нарушений. Однако теперь, после отъезда Чубайса из России, остаётся немного сомнений, что оно будет доведено до логичного финала. Очевидно, что личное вмешательство Анатолия Чубайса могло сыграть роль и в деле его давнего товарища Леонида Меламеда. В 2015 году его поместили под домашний арест. Следствие считало, что во время работы в «Роснано» Меламед вывел из госкорпорации 220 млн рублей в пользу аффилированной с ним инвестиционно-финансовой компании «Алемар». Чубайс просил суд смягчить ему меру пресечения под гарантии своего слова. Суд его поручительство не принял, однако вскоре уголовное дело в отношении Леонида Меламеда было прекращено. Официальная причина – истечение сроков давности. А в 2019 году вместе с бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем Анатолий Чубайс поручительствовал в суде за бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвинённого в хищении 4 млрд рублей. Буквально на днях в Гагаринском суде Москвы состоялись предварительные слушания по этому делу. А сколько ещё расследований идёт в вялотекущем режиме, когда людей по полгода допрашивают в качестве свидетелей? Сколько уголовных дел возникнет по мере наведения порядка в «Роснано»? В последние месяцы ходили упорные слухи о том, что силовики могут взяться и за самого Анатолия Чубайса. Причина – финансовая дыра, оставшаяся в госкомпании после его ухода в 2020-м. В конце прошлого года «Роснано» оказалась на грани дефолта, поскольку не имела средств на погашение облигаций на сумму 4,5 млрд рублей. Ситуацию спасла лишь оперативная реакция правительства РФ и тот факт, что большая часть облигаций была выпущена под госгарантии. (фото: скриншот Telegram/Коммерсантъ) А ведь посадка Чубайса на фоне спецоперации на Украине могла бы дать российскому обществу чёткий сигнал: начинается новое время, и потому куратор залоговых аукционов должен остаться в прошлом. Почему этого не произошло? Как он вообще сумел вылететь за границу, учитывая, сколько государственных секретов ему известно? Есть версия, что Чубайсу выпала миссия наладить отношения с европейскими и американскими политиками по неформальным каналам. Но то, как заканчивались его предыдущие проекты, не вселяет уверенности в достижении значимых результатов. Скорее наш герой опять ищет место, где ему будет комфортнее. Учитывая, что его позиция всегда оставалась нацеленной на западный либерализм, безграничную веру в свободный рынок и передовые проекты, в сегодняшней России ему станет нестерпимо душно. Задачи, которые сейчас стоят перед страной, невозможно решить методами Анатолия Борисовича. Нынешняя политика полностью расходится с его идеалами – это сквозило в последних сообщениях в его социальных сетях. Западные иконы либерализма вдруг попрали свои ценности, допустив захват чужого имущества без суда, блокировку средств нашей страны и полное закрытие столь любимых ими рынков. Возможно ли ему было после этого оставаться на своём посту? Вряд ли. Конкретно Со среды по пятницу мы так и не услышали от Анатолия Чубайса громких заявлений. Сколько уже было примеров, когда статусные «беглецы» публично каялись за свою принадлежность к Российскому государству и признавались в любви к Украине. Что ж, Чубайс вполне сможет сохранить лицо как бывший чиновник, получивший немало в нашей стране, если сможет удержаться от популизма. Не с пустыми руками Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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