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Отец уволенного за секс-скандал топ-менеджера Росгеологии: По ушам надавать надо! Но мой сын - "суворовец", ни воровать, ни караулить не умеет

29 января 2019, 23:24  •  124 • В России

"Комсомольской правде" удалось дозвониться до отца первого заместителя Росгеологии Руслана Горринга (Ганижева), который стал участником громкого секс-скандала после того, как в сети появилось видео, где топ-менеджер рассказывает об интимных отношениях с подчиненными на своей работе.

Отца по документам зовут Михаил Горин, хотя ранее он носил имя - Магомед Ганижев. До недавнего времени он был полномочным представителем республики Ингушетия в Краснодарском крае. Мы попросили его прокомментировать произошедшее с сыном:

- А что вы хотите услышать? Он находится у себя дома, это его жена в гражданском браке, Дарина, это его супруга. Она уже беременна даже.

- Вы считаете, что это провокация?

- Да я не считаю, я знаю. Это заказной вариант.

- А кто заказал?

- Да какая уже разница, я думаю разберутся. Залезают в частную жизнь. Посмотрите, в каком состоянии была эта фирма, эта компания, когда они с Пановым пришли туда. Она уже на грани банкротства была, это известно, даже спрашивать ни у кого не надо.

- А сейчас вы с ним общались, какие у него дальнейшие действия будут?

- Я вам честно скажу, он же суворовское заканчивал. Всю жизнь погоны носил. Это же человек, который ни воровать, ни караулить не умеет. "Сапог", одним словом. Но он не знает, что если людей лишаешь... то они найдут другой путь. Если страну развалили, и Варшавский договор. То хрен ли там Горринг. Горринг - это его бабушка. У меня отец Горин. И вот они там копаются: «Почему он фамилию поменял?» У меня просто мать - ингушка, вот в чем вся беда.

- То есть он взял фамилию бабушки своей?

- Да, бабушка из Казахстана. Его все проверяли прежде, чем назначить на эту должность с допуском секретным.

- Но пишут, что он проходил подозреваемым по уголовному делу...

- Да какой там подозреваемый! Его сделали таковым, чтобы доказать и вменить тому взятку. Потому что невозможно было председателя собрания Ленинского района без единого свидетеля посадить.

Замглавы Росгеологии Руслан Горринг поплатился увольнением за скандальное видео

- Получается, когда он дал показания, его отпустили?

- Да не дал он показания. Он там был с первых дней. Его привлекли сразу.

- Вы будете как-то поддерживать своего сына?

- Послушайте, ничего я не буду и он не будет. Потому что мышиная возня и болтология. Из ничего хотят что-то раздуть.

- Вас как отца не покоробило, что он так ругается матом, оскорбляет женщин?

- Ну что же вы хотите, если он прошел суворовскую школу! Он же не на работе ругается. Всю жизнь среди этих сапогов. Да, меня унижает. Я скажу: всю семью унижает. И вас бы унизило, не дай вам Бог, с таким соприкоснуться. Я всю жизнь прокурор, сейчас в отставке. Всю жизнь присяге отдал. Когда Союз развалился я с милиции ушел с большой руководящей должности - всю жизнь занимался тяжкими преступлениями. У меня вся семья второй сын - военное училище заканчивал. Другой в Англии - мастер спорта по шахматам. Это не то место где надо искать что-то и кого-то. Это кому-то надо. А я его предупреждал. Потом дальше: у него в Росгеологии там работает отдел ФСБ, потому что это связано с заграничными делами.

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- Претензий к нему не было?

- И быть не может. А то что сейчас там высвечивают, что она сотрудница. Да какого хрена она сотрудница. Она днем и ночью у него, с *** не слезает.

- А как же он попал в геологию, если он кадровый военный?

- Вы слишком далеко уходите, молодой человек. Вам это не нужно. Значит, и Панов (Роман, глава Росгеологии - прим. «КП».), и он - оба военные.

- Они с Пановым с университета вместе?

- С суворовского училища вместе идут. Вместе служили, вместе пришли.

- Зачем он выкладывал это в сеть?

- Он не выкладывал. Это был закрытый канал для друзей. Да, за это порицание. Да, по ушам надавать надо. Но это силы, которые развалили Союз, Варшавский договор. Я ему, сапогу, говорил: прекрати, не лезь. Потому что они оба - с Пановым ни воровать, ни караулить не знают.

- Ваш сын уволен...

- Вы ошибаетесь. Дело в том, что там так не получится из-за того, что просто кто-то так захотел.

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