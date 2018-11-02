Отец Талибана мертв: Духовный наставник террористов убит в Пакистане

Один из вдохновителей запрещенной в России террористической организации «Талибан» Маулан Сами уль-Хак был убит в своем доме в Пакистане.

Исламский религиозный деятель Маулан Сами уль-Хак, известный под прозвищем Отец Талибана, погиб в Пакистане. Напомним, что движение «Талибан» является террористической организацией, запрещенной в России и ряде иных государств.

Информацию о смерти духовника распространила полиция Пакистана. В коммюнике правоохранителей отмечается, что Маулан Сами уль-Хак был убит ножом у себя дома.

Несколько ранее со ссылкой на одного из родственников погибшего сообщение о смерти "отца талибов" опубликовало информагентство Reuters. В распространенной СМИ информации, впрочем, указывалось, что Маулан Сами уль-Хак был застрелен из пистолета.