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Отец Талибана мертв: Духовный наставник террористов убит в Пакистане
02 ноября 2018, 20:24 • 98 • Политика
Один из вдохновителей запрещенной в России террористической организации «Талибан» Маулан Сами уль-Хак был убит в своем доме в Пакистане.
Исламский религиозный деятель Маулан Сами уль-Хак, известный под прозвищем Отец Талибана, погиб в Пакистане. Напомним, что движение «Талибан» является террористической организацией, запрещенной в России и ряде иных государств.
Информацию о смерти духовника распространила полиция Пакистана. В коммюнике правоохранителей отмечается, что Маулан Сами уль-Хак был убит ножом у себя дома.
Несколько ранее со ссылкой на одного из родственников погибшего сообщение о смерти "отца талибов" опубликовало информагентство Reuters. В распространенной СМИ информации, впрочем, указывалось, что Маулан Сами уль-Хак был застрелен из пистолета.
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