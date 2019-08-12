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Отец погибшей трехлетней девочки: Моя дочь не болела

12 августа 2019, 00:09  •  74 • Политика
По словам родителя ребенка, перед неожиданной гибелью у него не было проблем со здоровьем.
Отец девочки, погибшей в детском саду в Новой Москве во время прогулки, рассказал о том, что у ребенка не было проблем со здоровьем.
По словам мужчины, несколько дней назад дома родители увидели синяки на теле дочери после посещения детского сада. Однако девочка объяснила, что упала и ударилась во время игры.
Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки в детском саду Новой Москвы. Как выяснилось, во время прогулки ребенок потерял сознание и упал в сугроб. Прибывшие на место медики констатировали смерть девочки.

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