Отец Марин Ле Пен оштрафован на 11 тысяч евро за поддержку традиционных ценностей

Жан-Мари Ле Пен — французский политик, отец кандидата в президенты Пятой Республики Марин Ле Пен и основатель консервативной политической партии «Национальный фронт» (в настоящее время переименован в «Национальное объединение») — оштрафован более чем на 11 тысяч евро за высказывания, которые многие могли бы счесть поддержкой традиционных ценностей.

Как сообщает телеканал BFM, французские судебные власти посчитали, что в трех заявлениях политика содержатся признаки гомофобии, «публичного оскорбления» и «провоцирования ненависти». Два из них были сделаны еще в 2016 году в интервью газете Le Figaro.

Суд постановил, что за каждое из них Ле Пен необходимо заплатить государству штраф в €400. Также он должен выплатить истцу — правозащитной организации Mousse — две тысячи евро. Еще столько же политику предстоит потратить на компенсацию судебных издержек.

Третье заявление было сделано Ле Пен в 2017 году в связи со смертью полицейского Ксавье Жюжеле, который также был гомосексуалистом. В этом случае штраф и судебные издержки также составили 400 и две тысячи евро соответственно. Также Ле Пена обязали заплатить пять тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба другу покойного.