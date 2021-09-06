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Отец Колесниковой выступил с заявлением после оглашения приговора оппозиционерке

06 сентября 2021, 15:00  •  329 • Политика
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Мария отправится за решетку на долгие годы
Сегодня, 6 сентября, Минский областной суд решил судьбу видной белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой. Женщина проведет в тюрьме ближайшие 11 лет. По словам отца осужденной, его наследница стойко восприняла решение судебных экспертов.
"Очень спокойно. Своим поведением она подчеркивала, что для нее это не самый важный этап. Все ее поведение помогло мне не растрогаться", – передают слова отца Колесниковой авторы телеграм-канала РБК.
В целом, родитель осужденной представительницы белорусских оппозиционеров считает, что его дочь не планирует падать духом. Мужчина уверен, что несмотря на строгий вердикт, Колесникова держалась молодцом и без страха смотрит в будущее.
Действительно, во время оглашения судебного вердикта Мария всем своим видом демонстрировала позитивный настрой. Она устроила легкие танцы прямо на заседании суда. Оппозиционерка показывала окружающим наручники и говорила, что это ее "новые украшения".
Колесникова не перестает убеждать общественность, что все уголовные разбирательства в ее отношении являются сфабрикованными. Мария считает, что ее песенка не спета, и судьба еще может кардинально измениться.
На том же судебном заседании сподвижник Колесниковой Максим Знак был приговорен к 10 годам колонии. Оба осужденных признаны виновными в подготовке заговора, целью которого было захватить власть в Белоруссии неконституционным путем.
К слову, недавно стало известно, что гражданку России будут судить в Белоруссии за твит о главнокомандующем Республики Александре Лукашенко.

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