Отец Киркорова напомнил Болгарии, что с ней было до прихода Красной армии

Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа о борьбе Советского Союза с нацизмом в годы Второй мировой войны в Европе. Как считают дипломаты, тезис о том, что Красная армия освобождала Европу - сомнителен.

Киркоров считает, что подобные заявления разжигают "огонь против России".

"Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию", — приводит слова певца Telegram-каналу "Подъем".

Отец поп-короля российской эстрады подчеркнул, что Болгария была социалистической страной, и ее освободили советские воины. Репрессии же Советского Союза были направлены исключительно против фашистов.

"Мы их судили народным судом и расстреляли. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться", — отметил артист.