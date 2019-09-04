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Отец Киркорова напомнил Болгарии, что с ней было до прихода Красной армии

04 сентября 2019, 23:24  •  101 • Политика
Певец объяснил, почему София разжигает "разжигает огонь" против России, пытаясь представить освободительную войну как оккупацию. По его словам, болгары просто забыли, как жили при фашистах и как стали жить после того, как пришла Красная армия.
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа о борьбе Советского Союза с нацизмом в годы Второй мировой войны в Европе. Как считают дипломаты, тезис о том, что Красная армия освобождала Европу - сомнителен.
Киркоров считает, что подобные заявления разжигают "огонь против России".
"Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию", — приводит слова певца Telegram-каналу "Подъем".
Отец поп-короля российской эстрады подчеркнул, что Болгария была социалистической страной, и ее освободили советские воины. Репрессии же Советского Союза были направлены исключительно против фашистов.
"Мы их судили народным судом и расстреляли. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться", — отметил артист.

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