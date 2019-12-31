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Отец Греты Тунберг рассказал, почему потакает экоактивизму дочери
31 декабря 2019, 11:54 • 79 • Политика
Отец Греты Тунберг рассказал о психическом состоянии 16-летней шведской экоактивистки. По его словам, девочка несколько лет находилась в депрессии и только экоактивизм вывел её из этого состояния. "Она перестала разговаривать… перестала ходить в школу", - сказал журналистам папа девочки.
Отец 16-летней Греты Тунберг, прославившейся истерикой в ООН, объяснил, почему потакает её "экоактивизму". По его словам, это буквально вопрос жизни и смерти.
Сванте Тунберг отметил, что всё началось с того, что его дочь три или четыре года прожила в депрессии. Она перестала общаться, а затем и вовсе начала отказываться от еды, что не на шутку встревожило её родителей.
Это заставило его изменить свой график, чтобы как можно больше времени проводить с Гретой и её младшей сестрой. Мать девочки, оперная певица и бывшая участница конкурса Евровидение, также отказалась от выступлений и тоже начала проводить больше времени с детьми.
Чтобы понять, что же с Гретой не так, семья обратилась к врачам, и девочке был поставлен диагноз "синдром Аспергера". Это нарушение психического развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий.
Неожиданным спасением для Греты Тунберг стало увлечение темой защиты окружающей среды и борьбы за экологию. Девочка оказалась одержима этой идеей вплоть до того, что обвинила родителей в лицемерии из-за недостаточного внимания борьбе с изменениями климата.
В связи с этим мать Греты Тунберг прекратила летать на самолётах, а отец и вовсе стал вегетарианцем. Такие изменения, по словам отца семейства, окрылили его старшую дочь и вывели из состояния затяжной депрессии. Она стала более счастливой и жизнерадостной.
Напомним, что Грета Тунберг получила широкую известность благодаря своему выступлению в ООН. Девочка устроила истерику и обвинила мировых лидеров в том, что они украли у неё детство и вообще убивают планету. Журнал Time присвоил ей звание "Человек года", а журнал Nature и вовсе включил в список 10 учёных года.
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