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Отец Героя России пристыдил "мамкиных революционеров": "Будьте достойны своих дедов"
31 января 2021, 11:35 • 164 • Политика
В преддверии новой акции протеста отец Героя России и автора фразы "Работайте, братья" призвал молодёжь не быть пешками в чужой игре и не верить уговорам лжеполитиков. "Будьте достойны своих дедов", - обратился он к молодым людям.
Отец Героя России призвал молодёжь не вестись на призывы лжеполитиков и не быть пешками в их играх и играх их хозяев. Его видеообращение было опубликовано в Telegram.
Речь идёт об отце Нурмагомеда Нурбагандова - лейтенанта полиции, которого летом 2016 года захватили в плен в Дагестане. Боевики пытались заставить полицейского на камеру призвать своих коллег покидать правоохранительные органы. Вместо этого Нурбагандов сказал: "Работайте, братья". После чего его застрелили. Президент Владимир Путин присвоил лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову звание Героя России.
- сказал Нурбаганд Нурбагандов в видеообращении, которое разместил Telegram-канал "338".
Напомним, 31 января оппозиция снова зовёт детей и подростков на несанкционированную акцию в поддержку Навального. Сторонники оппозиционера используют грязные приёмы и фейки в соцсетях, чтобы завербовать несовершеннолетних, а потом устраивать провокации с их участием.
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