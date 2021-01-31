Отец Героя России пристыдил "мамкиных революционеров": "Будьте достойны своих дедов"

Отец Героя России призвал молодёжь не вестись на призывы лжеполитиков и не быть пешками в их играх и играх их хозяев. Его видеообращение было опубликовано в Telegram.

Речь идёт об отце Нурмагомеда Нурбагандова - лейтенанта полиции, которого летом 2016 года захватили в плен в Дагестане. Боевики пытались заставить полицейского на камеру призвать своих коллег покидать правоохранительные органы. Вместо этого Нурбагандов сказал: "Работайте, братья". После чего его застрелили. Президент Владимир Путин присвоил лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову звание Героя России.

Хочу обратиться к молодёжи. Вы наше светлое будущее. Будьте достойных своих дедов и прадедов, не поддавайтесь на провокации,

- сказал Нурбаганд Нурбагандов в видеообращении, которое разместил Telegram-канал "338".

Напомним, 31 января оппозиция снова зовёт детей и подростков на несанкционированную акцию в поддержку Навального. Сторонники оппозиционера используют грязные приёмы и фейки в соцсетях, чтобы завербовать несовершеннолетних, а потом устраивать провокации с их участием.