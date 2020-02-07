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Отечественный Т-72Б3 в сравнении с украинским Т-72АМТ. В чем просчитались эксперты «Русского оружия»?

07 февраля 2020, 10:09  •  16 • Аналитика

Анонсированное неделей ранее украинским ресурсом depo.ua начала поставок в строевые части ВСУ глубоко модернизированных ОБТ Т-72АМТ так и не стало предметом пристального внимания со стороны отечественных новостных и военно-аналитических порталов. И это неудивительно, ведь поступившая от осведомлённых источников в оборонном ведомстве «незалежной» информация была опубликована и в характерной манере приукрашена до мозга костей антироссийским военно-политическим обозревателем Русланом Рудомским, сыскавшим известность в украинском медиапространстве на волне эскалационных событий, произошедших на Донбассе за последние 5 лет.


Данный псевдоэксперт на протяжении последних нескольких лет с завидной регулярностью представляет на рассмотрение малоосведомлённой украинской аудитории искаженную картину оперативно-тактической ситуации на Донбасском ТВД, приписывая украинским военизированным формированиям несуществующие «перемоги», заключающиеся то в «занятии стратегически важных господствующих высот близ Горловки», то в осуществлении «успешных наступательных бросков в направлении кладбища, расположенного на возвышенности между н.п. Шумы и Южное», то в успешных действиях против 1-го и 2-го армейских корпусов ЛДНР на новоазовском и дебальцевском операционных направлениях в районе «серой зоны».



Более того, ранняя информация о начале огневых испытаний и грядущем обретении оперативной боевой готовности модернизированными основными боевыми танками Т-72АМТ (обновлённая версия снятых с консервации Т-72А), обнародованная ещё в августе 2018 года, уже становилась пищей для размышлений экспертов портала rg.ru («Русское оружие») в рамках подготовки небезызвестного сравнительного обзора «Т-72Б3 против Т-72АМТ: российские и украинские танки сравнили во Вьетнаме».

Авторы данного материала Алексей Брусилов и Алексей Моисеев попытались опровергнуть мнение вьетнамских коллег, выраженное в аналогичном обзоре на вьетнамском портале baodatviet.vn, о максимальном соответствии основного боевого танка Т-72АМТ критерию «стоимость-эффективность» в сравнении с российским Т-72Б3 образца 2016 года, отметив значительное отставание детища государственного предприятия «Киевский бронетанковый завод» как по уровню оптико-электронной архитектуры прицельных комплексов и танковой информационно-управляющей системы, так и по уровню бронезащищённости от бронебойных оперённых подкалиберных и кумулятивных снарядов, а также огневой мощи.

Перспективная система управления вооружением и сомнительная бронезащищённость: в чём нуждается танковый парк Т-72Б3?


И действительно, украинский вариант модернизации Т-72А не способен противопоставить состоящим на вооружении российской армии Т-72Б3 обр. 2016 ни единого технологического «козыря», заключающегося либо в более совершенном орудии, либо в более широком перечне оптико-электронных прицельных средств, либо в интеграции более продвинутой танковой информационно-управляющей системы с дополнительными корректировками для более филигранной реализации режимов ведения огня. В частности, несмотря на оснащение приборами наблюдения командира ТКН-3УМ и ночными визирами механика-водителя ТНК-72 / ТВН-4БУП с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) 3-го поколения, строевые Т-72АМТ по-прежнему оснащаются устаревшими ночными прицельными комплексами наводчика 1К13-49 «Неман» с дальностью обнаружения цели типа «танк» не более 1200 м в ночное время суток (в активном режиме, при использовании ИК-прожектора подсвета) и порядка 500—600 м (в пассивном режиме, без использования ИК-прожектора), в то время как Т-72Б3 обр. 2016 года могут похвастаться наличием современных многоканальных прицелов наводчика «Сосна-У», обеспечивающих дублированное управление вооружением танков как посредством терминалов наводчиков, так и с помощью АРМ командиров машин. И всё это на дальности порядка 2700—3000 м в ночное время суток.

Как видите, технологический разрыв между СУО обеих машин весьма солидный. Стало быть, на первый взгляд, озвученная Русланом Рудомским информация о начале поставок в ВСУ обновлённых Т-72АМТ практически не имеет удельного веса ни в информационной, ни в оперативно-тактической плоскостях.

Тем не менее, есть и ещё один параметр, по которому украинская модификация Т-72АМТ практически не уступает Т-72Б3 обр. 2016 года, и, к сожалению, заметно превосходит Т-64БВ и Т-72А/АВ/Б/Б1, состоящие на вооружении мотострелковых подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов НМ Донецкой и Луганской народных республик и оснащённых ДЗ «Контакт-1/5». Речь об эквивалентной стойкости от бронебойных оперённых подкалиберных и кумулятивных снарядов во фронтальной проекции. Объективную оценку именно этого параметра не смогли должным образом провести журналисты издания «Русское оружие» Алексей Брусилов и Алексей Моисеев.

Учитывая тот факт, что физический габарит лобовых бронеплит башни Т-72АМТ (идентичен габариту башни «Объекта 176», — раннего Т-72АМТ) представлен 3-слойной преградой на основе внешней и тыльной стальных бронеплит с центральным пакетом спецбронирования из песчаных стержней с суммарной эквивалентной стойкостью от БОПС в 500 мм, размещение дополнительных элементов динамической защиты ХСЧКВ-19/34 «Нож» на образующих лобовых бронеплит увеличивает стойкость от кинетических сердечников БОПС до 800—850 мм, что не только соответствует но и превосходит по уровню бронезащищённости Т-72Б3 обр. 2016 года, передняя проекция которых по-прежнему прикрывается элементами 4С22 динамической защиты «Контакт-5».

Как известно, благодаря реализации более эффективного метода противодействия посредством плоских кумулятивных струй, ЭДЗ ХСЧКВ-19/34 «Нож» обеспечивают 90%-ное снижение кинетической энергии сердечников бронебойных снарядов, в то время как модули 4С22 динамической защиты «Контакт-5», использующие принцип метаемых металлических пластин, обеспечивают лишь 20%-ное снижение бронепробиваемости БОПС. Логично предположить, что эквивалентная стойкость от БОПС лобовой проекции Т-72Б3 находится на уровне 650 мм, едва обеспечивая защиту от устаревших американских 120-мм БОПСов M829A1. Более того, хорошо известно, что между «клиновидными спарками» элементов ДЗ «Контакт-5» имеются внушительные 70—80-мм бреши, попадание в которые даже старых добрых ЗБМ-33 «Вант» и ЗБМ-44 «Манго» чревато пробитием со всеми вытекающими отсюда последствиями; особенно в случае попадание в наиболее уязвимый участок близ маски пушки.

Вывод: наиболее эффективным методом увеличения бронезащищённости модернизированных отечественных ОБТ семейства Т-72Б во фронтальной проекции является оснащение плотно прилегающими друг к другу элементами 4С23 динамической защиты «Реликт», снижающими «пробивные» способности кинетических снарядов как минимум на 50%. Подобная концепция была реализована в уникальном проекте Т-72Б «Рогатка», который за десять лет с момента натурных испытаний первого опытного экземпляра так и не достиг оперативной боевой готовности.
Евгений Даманцев

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