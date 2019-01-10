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Отдыхающие помогли спастись двум женщинам из пасти акулы в Австралии

10 января 2019, 09:24  •  135 • В мире
Очередное нападение на австралийском пляже произошло сегодня утром. Две женщины были атакованы акулой. Им удалось спастись, благодаря помощи отважных отдыхающих, которые бросились на помощь с берега.
Две женщины были атакованы акулой на мелководье на австралийском острова Гамильтон в Уитсандей.
Хищник напал на ничего не подозревающих молодую девушку и 60-летнею женщину около во время утреннего купания в 10:30 по местному времени (02:30 мск).Находящиеся на берегу люди помогли им выбраться из воды и из пасти акулы. Пострадавшие были доставлены в госпиталь острова Гамильтон и больницу Прозерпины. По предварительным данным, полученные травмы опасности для жизни не представляют опасности.
Пляжи острова закрыты для посещения, служба спасения проводит проверку акватории.
Австралия занимает первое место в мире по числу смертельных случаев нападения акул на людей. Здесь за последние 50 лет морские хищники атаковали людей 439 раз, из них в 73 раза со смертельным исходом. Так, Правительство Нового Южного Уэльса в Австралии начало использовать беспилотники с видеокамерами для предотвращения трагедий, связанных с нападением акул на отдыхающих.

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