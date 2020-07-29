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Отдых в Абхазии опять откладывается: Но для некоторых иностранцев ввели послабления

29 июля 2020, 20:05  •  14 • В мире
Отдых в Абхазии опять откладывается. Как минимум ещё на неделю. Глава республики Аслан Бжания принял решение продлить ограничение на въезд для иностранцев до 4 августа. Тем не менее для некоторых гостей из-за рубежа ввели послабления.
Глава Абхазии Аслан Бжания принял решение продлить ограничение на въезд в республику ещё на неделю - до 4 августа. Соответствующий указ появился на его официальном портале.
Для некоторых категорий лиц, не являющихся гражданами Абхазии, было сделано исключение. Речь, в частности, о некоторых дипломатах, российских пограничниках и людях, которые посещают родных, проживающих на территории республики.
В соответствии с новым постановлением последним, кроме того, при въезде теперь не нужно будет предъявлять справку, подтверждающую отсутствие коронавируса, как было раньше.
За последнюю неделю в Абхазии COVID-19 был диагностирован у 25 новых пациентов. В общей сложности в республике было зафиксировано 63 эпизода SARS-CoV-2.
37 граждан на данный момент уже полностью исцелились, два человека скончались. Девять находятся под наблюдением врачей в медучреждении, а все остальные лечатся в домашних условиях.

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