Отдых в Абхазии опять откладывается: Но для некоторых иностранцев ввели послабления

Глава Абхазии Аслан Бжания принял решение продлить ограничение на въезд в республику ещё на неделю - до 4 августа. Соответствующий указ появился на его официальном портале.

Для некоторых категорий лиц, не являющихся гражданами Абхазии, было сделано исключение. Речь, в частности, о некоторых дипломатах, российских пограничниках и людях, которые посещают родных, проживающих на территории республики.

В соответствии с новым постановлением последним, кроме того, при въезде теперь не нужно будет предъявлять справку, подтверждающую отсутствие коронавируса, как было раньше.

За последнюю неделю в Абхазии COVID-19 был диагностирован у 25 новых пациентов. В общей сложности в республике было зафиксировано 63 эпизода SARS-CoV-2.

37 граждан на данный момент уже полностью исцелились, два человека скончались. Девять находятся под наблюдением врачей в медучреждении, а все остальные лечатся в домашних условиях.