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Отдых Путина, о котором умолчал Песков: Шутки президента, шёпот Шойгу

26 сентября 2021, 02:30  •  85 • Политика
Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге. Программа включала в себя прогулки по горам, рыбалку с катера и ночёвку в палаточном лагере под открытым небом.
Видеозапись выходных президента России Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу опубликовал журналистский пул Кремля. На кадрах видно, как первые лица России гуляют по горам, ловят рыбу, перешёптываются и шутят в палатке.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, когда его спросили об отдыхе президента и министра, не стал вдаваться в подробности. Зато кадры из тайги рассказали всё.
На записи видно, как Путин и Шойгу прогуливаются по пересечённой местности, наслаждаясь видами и нарушая тишину природы лишь тихим шёпотом. Также президент и министр поделились впечатлениями от встречи с маралами - крупными благородными оленями.
Огромные маралы просто! Я таких ещё не видел!
- отметил президент России.
Кроме того, Путин и Шойгу успели порыбачить. Президент выловил крупную щуку. А уже вечером в палаточном лагере глава Минобороны и глава государства обменялись шутками по поводу нарисованного камина, который греет.

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