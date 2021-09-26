Отдых Путина, о котором умолчал Песков: Шутки президента, шёпот Шойгу

Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге. Программа включала в себя прогулки по горам, рыбалку с катера и ночёвку в палаточном лагере под открытым небом.

Видеозапись выходных президента России Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу опубликовал журналистский пул Кремля. На кадрах видно, как первые лица России гуляют по горам, ловят рыбу, перешёптываются и шутят в палатке.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, когда его спросили об отдыхе президента и министра, не стал вдаваться в подробности. Зато кадры из тайги рассказали всё.

На записи видно, как Путин и Шойгу прогуливаются по пересечённой местности, наслаждаясь видами и нарушая тишину природы лишь тихим шёпотом. Также президент и министр поделились впечатлениями от встречи с маралами - крупными благородными оленями.

Огромные маралы просто! Я таких ещё не видел!

- отметил президент России.

Кроме того, Путин и Шойгу успели порыбачить. Президент выловил крупную щуку. А уже вечером в палаточном лагере глава Минобороны и глава государства обменялись шутками по поводу нарисованного камина, который греет.