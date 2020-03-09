Отдых на асфальте: планета теряет песчаные пляжи

Европейские ученые пришли к крайне тревожному выводу: уже через тридцать лет Земля лишится 15 процентов песчаных пляжей. А к концу века их площадь может сократиться наполовину. Если динамика сохранится, то песчаные пляжи в 22 веке вообще пропадут. Отдыхать людям будет негде, разве что на прибрежных камнях или тротуарах приморских городков и деревенек. Животным повезет куда меньше: для некоторых видов песчаные пляжи – естественная среда обитания. Лишившись ее, они подвергнутся огромному риску. Все дело в изменении климата, глобальном потеплении, с которым человечество ничего сделать пока не в состоянии. Прибрежные зоны вымываются в связи с повышением уровня моря. Они как бы отступают под натиском воды, меняя ландшафт территорий. Если она "отвоюет" в среднем 100 метров суши, то песчаных пляжей не будет и в помине: мало какой их них превышает по ширине эту отметку. И ведь дело неуклонно движется в этом направлении.

© РИА Новости / Александр Ковалев Пляж на острове Порту-Санту

Наибольшей угрозе сейчас подвергаются США, Юго-Восточная Азия и Центральная Европа. Однако проблема не обойдет стороной и всех остальных. На ситуацию с пляжами влияют и природные катаклизмы, в том числе штормы. Их число возрастает. И это тоже связано с изменением климата. Плюс к тому еще и сами люди добавляют в эту картину свои "штрихи" в мрачных тонах, порой подвергая прибрежную полосу безжалостной застройке ради извлечения прибыли. В результате экосистема подвергается разбалансировке с нескольких сторон. А между тем побережья – это самая настоящая буферная зона между морями-океанами и населенными пунктами. Они защищают их от штормовых приливов и обеспечивают работой (при взвешенном подходе) миллионы человек, занятых в туриндустрии, а значит – влияют на развитие экономики многих государств.

Однако все это рискует исчезнуть. Причем не сказать, что совсем уж в долгосрочной перспективе. Что будут делать люди, планомерно перемещающиеся в города? Где отдыхать от трудов праведных? По прогнозам ООН, уже через десять лет на планете будет насчитываться почти полсотни мегаполисов с населением от 10 миллионов человек. А к 2050 году порядка 70 процентов жителей Земли окажется в городах. Но в "муравейниках" и "каменных мешках", как их иногда называют, людей ждет смертельная опасность: приземный озон – смертельно опасный токсичный газ, негативно влияющий на все живое, вплоть до летальных исходов. Приземный озон – главный компонент городского смога, ставшего бичом многих мегаполисов. Особенно в жаркую безветренную погоду. И на пляже от него через некоторое время уже не спасешься.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Ночной Омск

Можно сколько угодно троллить и ерничать над Гретой Тунберг, развернувшей вокруг темы экологии "большую движуху" и отчасти сделавшую из нее шоу. Но по сути-то она права. Когда обвиняет мир взрослых в цинизме, алчности и предательстве будущих поколений во имя денег, прибыли. Вот и сейчас, когда ЕС представил новый климатический закон, по которому он должен стать "углеродно-нейтральным" к 2050 году, то есть заметно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, Грета разразилась очередной гневной, критической тирадой. Мол, Европа капитулировала, закон о климате представляет собой лишь "пустые слова", а политики занимаются лицемерием и притворством. Увы, отчасти так и есть. Договориться о каких-то масштабных скоординированных действиях в современных экономических и политических реалиях они просто не в состоянии. Но говорить правильные слова – это запросто.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik