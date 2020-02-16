Отдых 2020: В Турции скоро будут ноги вытирать о «руссо туристо»

Вот и сбылось предсказание всемирно признанной болгарской прорицательницы Ванги о пяти двойках, которые сойдутся в этом году 22 февраля — 22.02.2020 . Эрдоган на весь мир объявил Сирийской арабской республике войну, заявив, что Турция будет наносить удары по сирийским силам везде, где только сможет. Но слова словами, а последняя новость только подтверждает этот демарш турецкого президента: Турция уже передает радикальным боевикам американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Это значит, что боевые действия будут только ужесточаться, и высока вероятность того, что в войну между Эрдоганом и Асадом втянут российские войска. В принципе, уже втянули, так, по крайней мере, заявляет Анкара, и выступает с грозным предупреждением: русские, остановитесь!

В боях обе стороны несут немалые потери. И каждый отправленный из Сирии в Турцию гроб повышает в стране градус антироссийской истерии. Ситуация очень напоминает 2015 год, когда турецкий истребитель F-16 сбил наш бомбардировщик Су-24.

Турецкие соцсети переполнены злобой к русским. Посол России в Турции Алексей Ерхов уже получает прямые угрозы. «Попрощайся с жизнью», «Никто не будет тебя оплакивать», «Настало время тебе сгореть» — вопят потомки янычар. Эти угрозы очень серьезны, ведь в декабре 2016 года предыдущий российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре на открытии художественной выставки. Застреливший посла фанатик выкрикнул «Не забывайте про Сирию!»…

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Но если даже дипломаты опасаются за свою жизнь, что говорить о простых гражданах РФ? В Турции живет очень много русских. Миллионы туристов из России каждый год летят в Анталью, Белек, Бодрум. В прошлом году, например, россияне поставили рекорд -7 млн. отдыхающих за сезон. Это больше, чем побывало наших соотечественников в Крыму. Не надо быть большим востоковедом, чтобы понять: ненависть к русским, которой сейчас переполнены соцсети, отразится и на наших туристах. А первый массовый поток ожидается уже через два месяца — на майские праздники. К тому времени, судя по нынешней обстановке в Идлибе, счет «груза-200», поступающего из Сирии в Турцию, наверняка возрастет.

Персонал турецких отелей составляет в основном молодежь. Та самая молодежь, которая постит сегодня угрозы в адрес России. Как завтра они будут относиться к нашим туристам? Ответ очевиден.

Давайте откровенно: русских на туретчине и так не особо жаловали. Мы — не немцы или британцы, к которым турки относятся с восточным подобострастием. На нас смотрели и смотрят, как источник наживы, как на кошелек, в котором водятся деньги. Но за эти деньги россияне получают нередко получали только хамство и быдловатое отношение.

«Состоянии номера — это полное неуважение к людям — пишет пользовательница SWE, отдохнувшая в Анталье. — При заселении номер был не убран. Валялись предметы, оставленные прежними жильцами. Пришлось заниматься поиском уборщиков и их начальников. В итоге пол помыли и продезинфицировали, но, видимо, внесли нас в черный список и решили больше не обслуживать. Пол пробит! Расстояние от края кровати до стола — 20 см! Это говорит о том, что мебель из другой комнаты. А кровать проломлена и восстановлена ламинатинами. В ванной шкафчики все прогнившие и в плесени. Кафель на стенах в какой то-грязи. Унитаз шатается.

Уборщицу мы не пускали, поскольку это пустое, она даже мусор не выносила без напоминания, повозит тряпкой по видным местам и все, по мне такое не надо. Тем более она приходила аккурат в мой дневной сон…

У меня вышел неприятный инцидент с официантом в ресторане, который на столик, где уже стояли наши тарелки с едой, поставил тарелки двух каких-то фиф и еще пытался на меня повышать голос, говоря что-то на непонятном языке. Я быстро перешла на английский и выяснила, что никаких языков кроме курдского (!) этот товарищ не знал или прикидывался. Но после моей речи по-английски и просьбы позвать менеджера он все же стал извиняться и делал это в течение вечера уже с улыбкой и вполне миролюбиво.

Проблемы с менеджментом порождены, прежде всего, контингентом. Люди! Зачем вы все время суете им деньги?.. Вам тоже платят, когда вы не делаете что-то в срок в надежде что вы все-таки это сделаете?"…

Таких отзывов тысячи, и все они написаны как под копирку. Отельеры из экономии набирают в обслуживающий персонал отелей курдов, сирийских и прочих бесправных беженцев, готовых работать за копейки.

Специалист по Ближнему Востоку Анхар Кочнева:

«Ситуация в соседней с Турцией Сирии, конечно же, не может не вызывать обеспокоенности: не случится ли так, что объектом ударов станут уже не сирийцы, а помогающие им российские военные? Ситуация может стать таковой в любой момент. Хотя, турки, наученные уже горьким предыдущим опытом, вероятно, доводить снова дело до открытого противостояния не станут. Однако не исключены какие-нибудь провокации, в том числе, организованные третьей стороной. Как в таком случае поведут себя туристические власти России, не будут ли снова заниматься экстренной эвакуацией граждан, не прервут ли авиасообщение и т. п.

Многие обращают внимание на резкий всплеск антироссийских настроений в турецкой прессе и социальных сетях. Не исключено, что градус повышают специально нанятые люди. Турецкие СМИ сообщают читателям и зрителям об огромном количестве беженцев — мирного населения из зоны боевых действий (российские военные эту информацию опровергают, по моей информации, все, кто хотел покинуть опасный район, уже сделали это давно, исключения — семьи самых непримиримых боевиков, которые отказались эвакуироваться по собственному желанию)".

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А как быть российским туристам в Турции? Они опять станут заложниками и вкусят на себе все «прелести» «гостеприимных» турецких отельеров? И надо ли после всего случившегося направлять наших туристов на отдых в Турцию? Не лучше ли в очередной раз просто закрыть границы, чтобы не спасать потом россиян в экстренном порядке?

«Кому-то в Турции очень важно подогревать антироссийскую истерию. Которой проникаются как радикалы с турецким гражданством, так и многие из уже давно осевших в Турции сочувствующих боевикам или даже сами принимавшие участие в деятельности банд-формирований сирийцы, — продолжает Анхар Кочнева. — Являясь для Турции дешевой рабочей силой, многие из последних работают в качестве обслуживающего персонала в отелях и предприятиях общепита. То есть, там, где возможен непосредственный контакт с находящимися в Турции гражданами России. Так что, к сожалению, много чего может случиться в складывающейся вокруг последних событий в Сирии ситуации.

Турецкая стороне не только не помогает России покончить с бандитизмом в Сирии, но и своей информационной политикой создает в умах проживающего в Турции населения образ России, как врага, стреляющего из танков и бомбящего самолетами некое мирное население. В ближайшее время или до изменения самими турецкими властями вот этой информационной политики я на турецкие курорты ехать не советовала бы. Не время".

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