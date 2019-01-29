Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине нашли ошибки в декларациях 23 кандидатов в президенты
«Ну все, капец, фашисты пришли натуральные!»: Поклонская рассказала, как уехала ...
Хотел отомстить обществу: В Китае казнили мужчину, задавившего насмерть 15 челов...
Михаил Хазин. Эта элита сломалась, несите следующую
Главная / Политика

Отдохнуть и "вареников поесть": Экс-депутат Рады назвал "великие" цели визита Порошенко на Давос

29 января 2019, 18:39  •  82 • Политика
По мнению экс-члена Верховной рады Кирилла Куликова, на ВЭФ-2019 никого не интересовала Украина, а украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко приехала в Давос не с "великой целью" поработать, а чтобы "отдохнуть" и "вареников поесть".
Поездку украинской делегации на Всемирный экономической форум (ВЭФ-2019) в Давосе можно считать исключительно увеселительной, так как мероприятие оказалось провальным для Киева. Так считает бывший народный депутат Верховной рады Кирилл Куликов.
В Давосе мировое сообщество обсуждало проблемы глобализации, технологическую революцию, политику США и глобальное потепление. Однако никого не интересует Украина, на которую приходится 0,15% мировой экономики, и где основными добытчиками денег выступают люди, ездящие на заработки в Европу.
Рост украинской экономики составил порядка 3,3%, тогда как значение в 4,6% считается стагнацией.
"Куда они поехали? Что они поехали показать? Вареников поесть?" - заявил он в эфире телеканала NewsOne.
Не стоит также забывать и о не самом выдающемся поведении украинских полотков, приехавших "отдохнуть" на ВЭФ. Так, все обсуждали не заявления главы государства Петра Порошенко, но его помятый внешний вид и прическу, а боксер Владимир Кличко отметился фразой "Мы сексуальны, и все нас хотят".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


82
Источник
Похожие новости
29 января 2019, 15:24
В ОБСЕ получили письмо с отказом Киева от допуска наблюдателей от России на выборы
29 января 2019, 05:39
"Надо рассказать замечательную историю": Трамп прочтет речь о положении США 5 февраля
29 января 2019, 05:39
Спикер парламента Новой Зеландии принес соболезнования в связи со смертью утки
Загрузка...
29 января 2019, 12:09
"Кличко лишил Порошенко своей поддержки": В Сети придумали причину австрийской госпитализации мэра Киева
29 января 2019, 12:09
Началась "охота за словами чиновников", неугодных либералам: Соловьев встал на защиту Юденич
29 января 2019, 02:24
Вашингтон блокировкой счетов хочет лишить Мадуро армии - СМИ
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2019, 21:39
Пиджак в труселях и рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко
24 января 2019, 17:24
Эксперт прокомментировала фотографию Порошенко с заправленным пиджаком
24 января 2019, 01:24
"Вспомните, что стало с Югославией, Ираком, Сирией, Украиной": Британка обратилась к гражданам Венесуэлы
25 января 2019, 02:24
Украинский депутат толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву
27 января 2019, 14:39
Небензя сорвал бенефис США в ООН
24 января 2019, 01:24
Казахстан: Забыть о русских и сменить название
29 января 2019, 02:09
Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.