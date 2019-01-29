Отдохнуть и "вареников поесть": Экс-депутат Рады назвал "великие" цели визита Порошенко на Давос

По мнению экс-члена Верховной рады Кирилла Куликова, на ВЭФ-2019 никого не интересовала Украина, а украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко приехала в Давос не с "великой целью" поработать, а чтобы "отдохнуть" и "вареников поесть".

Поездку украинской делегации на Всемирный экономической форум (ВЭФ-2019) в Давосе можно считать исключительно увеселительной, так как мероприятие оказалось провальным для Киева. Так считает бывший народный депутат Верховной рады Кирилл Куликов.

В Давосе мировое сообщество обсуждало проблемы глобализации, технологическую революцию, политику США и глобальное потепление. Однако никого не интересует Украина, на которую приходится 0,15% мировой экономики, и где основными добытчиками денег выступают люди, ездящие на заработки в Европу.

Рост украинской экономики составил порядка 3,3%, тогда как значение в 4,6% считается стагнацией.

"Куда они поехали? Что они поехали показать? Вареников поесть?" - заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Не стоит также забывать и о не самом выдающемся поведении украинских полотков, приехавших "отдохнуть" на ВЭФ. Так, все обсуждали не заявления главы государства Петра Порошенко, но его помятый внешний вид и прическу, а боксер Владимир Кличко отметился фразой "Мы сексуальны, и все нас хотят".