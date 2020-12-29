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Отдельным указом: Путин уточнил определение и функции Совета безопасности

29 декабря 2020, 07:00  •  0 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий определение Совета безопасности РФ, а также функции, которые возложены на эту структуру.
В указе президента отмечается, что Совбез является конституционным совещательным органом, призванном содействовать главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства.
В частности, в обеспечении гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, её независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
Ранее Путин утверждал положения о Совете безопасности 7 марта. Согласно весенней редакции, конституционный орган должен был осуществлять подготовку решений президента России по вопросам безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности.

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