Отдельным указом: Путин уточнил определение и функции Совета безопасности

В указе президента отмечается, что Совбез является конституционным совещательным органом, призванном содействовать главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства.

В частности, в обеспечении гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, её независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Ранее Путин утверждал положения о Совете безопасности 7 марта. Согласно весенней редакции, конституционный орган должен был осуществлять подготовку решений президента России по вопросам безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности.