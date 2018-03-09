Отдельные боевики в Сирии хотят размежеваться с "Джебхат ан-Нусрой"

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МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Отдельные представители незаконных вооруженных формирований в Сирии обращаются в Центр примирения враждующих сторон в Сирии для обсуждения вопроса размежевания с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ), сообщил в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Также отдельные представители незаконных вооруженных формирований активизировали попытки выхода на сирийские правительственные силы и российский Центр по примирению враждующих сторон с целью обсуждения вопроса размежевания с запрещенной террористической организацией "Джебхат ан-Нусра", - сказал Евтушенко.

Он подчеркнул, что обстановка в Восточной Гуте остается сложной.

"Второй день продолжает действовать временный коридор в направлении Джисрейн - Млеха. Развернуты необходимые элементы инфраструктуры. Дежурят бригады скорой помощи. В готовности находятся медпункт, пункт раздачи горячего питания и транспорт для перевозки мирных жителей в безопасные районы", - сообщил он.

По его словам, "предпринимаются усилия по нормализации обстановки в районе гуманитарного коридора с пунктом пропуска у населенного пункта Эль-Вафидин".

Евтушенков сказал, что совместный Координационный центр за последние несколько дней отмечает снижение числа нарушений режима прекращения боевых действий.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, в свои дома в провинции Хомс вернулись 31 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор на восточный берег реки Евфрат - 308", - сообщил он.

Генерал отметил, что 9 марта представители Центра по примирению обеспечили безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в Думе.

"На 13 грузовиках в нуждающийся город было доставлено 74 тонны продовольствия и медикаментов", - пояснил начальник центра.

Также он сообщил, что жителям населенного пункта Дарваша провинции Дамаск были доставлены продукты питания и медикаменты общим весом 1,9 тонн, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 66 сирийцам, включая 27 детей.