Отдельное наказание для главарей: Госдума одобрила законопроект о больших сроках для лидеров ОПГ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Уголовный Кодекс, предполагающих большие тюремные сроки для лидеров ОПГ. Отдельное наказание вводится за само "звание" главаря преступного мира.

Законопроект, внесённый в Госдуму президентом 14 февраля, уже 19 февраля был одобрен в первом чтении.

Документ предполагает значительное ужесточение наказания для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ. При этом впервые вводится отдельное наказание за само звание главаря преступного клана.

Без этого привлечь к ответственности реальных руководителей ОПГ довольно сложно — они действуют через подставных лиц. Для них в УК появится отдельная статья — 210.1 и большие тюремные сроки.

Максимальные сроки, согласно поправкам, будут составлять до 20 лет, а штрафы — до 5 млн рублей, передаёт ТАСС.