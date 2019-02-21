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Отдельное наказание для главарей: Госдума одобрила законопроект о больших сроках для лидеров ОПГ

21 февраля 2019, 15:54  •  100 • Политика
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Уголовный Кодекс, предполагающих большие тюремные сроки для лидеров ОПГ. Отдельное наказание вводится за само "звание" главаря преступного мира.
Законопроект, внесённый в Госдуму президентом 14 февраля, уже 19 февраля был одобрен в первом чтении.
Документ предполагает значительное ужесточение наказания для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ. При этом впервые вводится отдельное наказание за само звание главаря преступного клана.
Без этого привлечь к ответственности реальных руководителей ОПГ довольно сложно — они действуют через подставных лиц. Для них в УК появится отдельная статья — 210.1 и большие тюремные сроки.
Максимальные сроки, согласно поправкам, будут составлять до 20 лет, а штрафы — до 5 млн рублей, передаёт ТАСС.

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