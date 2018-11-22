«Отделить волков от овец»: как отразится на водителях инициатива ГИБДД приравнять некоторые лекарства к наркотикам

Инициатива ГИБДД о том, чтобы приравнять приём некоторых лекарств к вождению в состоянии алкогольного опьянения, о которой первым сообщил RT, вызвала резонанс в СМИ и широкую полемику в экспертном сообществе. Одни специалисты инициативу полностью поддерживают, другие указывают, что внедрять наказание для автомобилистов за применение определённых лекарств нужно с осторожностью. Однако все эксперты едины во мнении, что перед принятием закона необходимо тщательно проработать все нюансы, чтобы не были ущемлены права добропорядочных граждан.

21 ноября RT первым из СМИ сообщил о планах ГИБДД России подготовить новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Об этом RT рассказал начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

В Госавтоинспекции заявили, что «пришло время» ввести ответственность за употребление некоторых препаратов, которые негативно влияют на внимание и реакцию водителя. Такие автомобилисты формально не относятся к пьяным или находящимся под воздействием наркотиков, а значит, не несут никакой ответственности. Между тем в ПДД есть прямой запрет на управление транспортным средством под такими веществами, в связи с чем употребление водителями ряда препаратов с точки зрения наказания предлагается приравнять к употреблению алкоголя или наркотиков.

Своё предложение МВД направило в Минздрав, где и должны придать инициативе конкретную форму, подготовив список веществ и разработав саму процедуру по их выявлению. Всё это займёт некоторое время, как и прохождение поправок через Госдуму.

Инициатива вызвала широкий резонанс в экспертном сообществе. Так, психиатр-нарколог Александр Ковтун, имеющий богатый практический опыт проведения медосвидетельстований, рассказал RT, что существует несколько сотен препаратов, которые действительно затормаживают реакцию водителя на дороге, что создаёт реальный риск аварийной ситуации.

«Самые актуальные и наиболее часто встречаемые — те, что содержат фенобарбитал. Это валокордин, андипал, пенталгин, валосердин. Они отпускаются без рецепта. В этих случаях человек принимает с этими лекарствами вещество, которое, когда его обнаруживают, не даёт чёткого понимания, лечился он от чего-то или принимал как наркотик. Сам по себе фенобарбитал — это наркотик. Есть даже такой термин — барбитуровая наркомания», — рассказал специалист.

По его словам, в 90% случаев речь идёт именно о законопослушных гражданах, но Минздраву здесь необходимо разработать чёткие методические рекомендации, чтобы не привлекать к ответственности невиновных. «Поэтому, надеюсь, эти нормы будут вводиться с учётом всех нюансов, в рамках межведомственного сотрудничества и с учётом общественного мнения», — добавил Ковтун.

Психиатр-нарколог с многолетним стажем Сергей Полятыкин в беседе с RT отметил, что внедрять наказание для автомобилистов за применение определённых лекарств нужно аккуратно, чтобы не получилась «дубина», которая будет «плющить» невинных граждан.

«Основное вещество, которое мы фиксируем в своей практике, — это фенобарбитал, который входит в состав корвалола или валокордина. Теоретически даже никотин в больших дозах может проявиться на освидетельствовании, но, с другой стороны, по концентрации сразу видно — в медицинских целях употреблялось вещество или нет, принял человек 40 капель или употребил за день весь пузырек. Наша задача здесь — точно определить, идёт ли речь о какой-то устойчивой зависимости или нет», — заявил он.

Полятыкин отметил, что серьёзную опасность на дорогах представляют и те водители, которые добиваются опьянения нестандартными способами.

«Для одурманивания человек может использовать самые разные вещества, отнюдь не только лекарственные. В своей практике я встречал и тех, кто «ловил кайф» от бытовой химии советского образца, от антистатика, размешивая его с водой. Важно понять, что делать и с такими людьми, потому что это не наркотик, не алкоголь, но эффект вполне схожий», — отметил эксперт.

По мнению врача, при первом выявлении запрещённых лекарств — если нет тяжких последствий — следует не лишать сразу прав, а, возможно, ограничиться предупреждением.

«Занести его во все базы, и если человек опять попадётся, то уже смело наказывать его по полной», — отметил Полятыкин.

Эксперт отмечает, что при проработке пороговых значений для каждого препарата важно помнить, что вещества действуют на разных людей по-разному.

«Здесь всё как с алкоголем. Для кого-то, например представителей народов Крайнего Севера, 100 грамм водки — это просто огромная доза, а на кого-то она не произведёт никакого эффекта. Есть конкретные исследования, которые показывают, что 50 мл алкоголя на короткий срок повышают концентрацию, обостряют внимание. У каждого организма индивидуальная реакция на всё», — подытожил специалист.

© Алексей Мальгавко / РИА Новости

Бывший член Совета Федерации, старший партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин также подчёркивает, что важно вводить изменения так, чтобы к ответственности не привлекались невиновные.

«Очень важно отделить волков от овец и сделать так, чтобы права добропорядочных граждан не были ущемлены ни нарушителями, ни злоупотребляющими порой правом и должностным положением сотрудниками ГИБДД. Я не говорю о том, что управлять автомобилем, будучи накачанным сверх нормы фенобарбиталом, можно, но важно понимать, что санкция и ответственность должна наступать после значительного превышения допустимой нормы — в разы, когда очевидна цель приёма и она не связана с лечением. И здесь важна хорошая юридическая техника, которой пока не видно», — заявил юрист в беседе с RT.

Эксперт также подчеркнул, что экспертам можно обратить внимание и на другие препараты, которые в ГИБДД пока не учли: «У меня же, как у адвоката, когда-то отработавшего сенатором, есть два вопроса. Каким образом, перед тем как предлагать такую законодательную новеллу, они установили, что здесь есть какой-то законодательный пробел? Сколько за последние несколько лет произошло аварий по вине димедрола и сколько из них — со смертельным исходом? Не охваченными остались такие опасные препараты как нурофен и парацетамол».

Фармаколог Александр Эдигер инициативу ГИБДД полностью поддержал. По его словам, есть ряд препаратов, в частности барбитураты, у которых эффект схож с эффектом от употребления алкоголя.

«И этот эффект известен всем очень давно — как врачам, так и потребителям. Эти препараты очень сильно влияют на реакцию и внимание даже спустя несколько часов после приёма. Они также влияют на нервную деятельность. Я могу только приветствовать эту инициативу, ограничивающую приём лекарств, которые влияют на управление транспортом. Это древние препараты, им десятки лет, и я не знаю ситуаций, когда врач прописывает эти препараты. Сейчас существуют более современные аналоги, которые не имеют таких серьёзных побочных действий», — заявил он.

Напомним, что в ГИБДД также надеются, что в обозримом будущем будет создан всероссийских реестр медицинских противопоказаний, куда врачи по всей стране смогли бы вносить данные о тех, кому запрещено управлять транспортным средством.

«Технически мы к этому готовы. Минздрав нас слышит, но ссылается на то, что в этом случае будет разглашение врачебной тайны. Мы это понимаем и не просим никаких лишних сведений, нам просто важно знать, можно этому человеку управлять автомобилем или нет», — заявлял накануне Быков.

В ГИБДД также предлагают сделать обязательной сдачу анализов для тех, кто был лишён прав за нетрезвое вождение. В настоящее время после истечения срока лишения такие граждане посещают психиатра-нарколога, но врач сам решает, нужно ли пациенту сдавать анализы или же необходимость в этом отсутствует и дополнительных исследований не требуется.