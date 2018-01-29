Отделались легким испугом: В США одномоторный самолет экстренно сел на шоссе

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В США самолёт совершил экстренную посадку на автомагистраль

Стало известно об инциденте, который произошел в американском штате Калифорния. Сообщается, что одномоторному самолету Beechcraft G33 пришлось совершить экстренную посадку. При этом сама посадка пришлась на оживленную автомагистраль.

По данным местных СМИ, самолет следовал в аэропорт, который находился вблизи Лос-Анджелеса, когда 24-летний пилот Иззи Слод столкнулся с проблемами в работе двигателя.



Пилот тут же сообщил о возникших неполадках диспетчеру, отметив, что собирается экстренно садиться на шоссе. Сообщается, что сам самолет благополучно приземлился, избежав столкновения с другими участниками движения. И пилот, и пассажиры отделались легким испугом.