«Отдайте всё…» Отсутствие преемственности как проклятие российской власти • 186 • Аналитика

В адрес многих правителей нашей страны, вершителей ее судеб, занимавших или занимающих высшие государственные должности, нередко звучали (звучат) обвинения в категорическом нежелании расставаться со своим постом, уходить на покой. При этом, как правило, называются какие-то банальные причины вроде патологического властолюбия, желания вечно наслаждаться собственным статусом и т. п. Так ли все просто в этом вопросе? Не попробовать ли заглянуть в суть вещей?





Для человека сильного, имеющего определенные убеждения, стремления, собственное видение пути вверенного ему (судьбой ли, династическим правом, народом) государства власть и неразрывно связанная с ней громадная, непредставимая для многих ответственность со временем неминуемо превращаются из посильной ноши в тяжелейшее бремя. Итак, власть утомила, иссушила до предела, и человек с радостью готов переложить ее на чьи-либо плечи. Однако возникает проблема: для того чтобы в конце жизненного пути, отданного обустройству страны, не оказаться в роли того, кто предал собственное дело, его нужно кому-то передать!



Но вот вопрос: кому? Для лучшего понимания каждому из нас стоит, пожалуй, представить себя в роли хозяина красивого и добротного дома, окруженного роскошным ухоженным садом. Вы строили этот дом от фундамента: по кирпичику, по бревнышку. А, возможно, поднимали из руин, оставшихся после предыдущих горе-владельцев. Вы возделывали сад, не жалея сил и времени. Порой защищали созданное вами от жадных и жуликоватых соседей, только и рвущихся все растащить, а то и разорить. И вот дом построен, сад цветет и плодоносит, а вы уже далеко не в тех летах, чтобы тащить на себе все и за все отвечать. Самое время насладиться давно и сполна заслуженным покоем, отдыхая в благостной тени и вкушая плоды трудов своих.



Однако кто ж труды продолжит? К дому неплохо бы достроить еще одно крыло, саду нужны уход и охрана. Наследники вроде бы имеются, но… Один легкомыслен, другой исполнителен, но требует постоянного контроля и самостоятельно решить ничего не способен. Третий вроде и хорош, но явно мечтает перестроить здесь все на тот дурацкий манер, который заведен соседями напротив. Четвертый и вовсе может все сломать и развалить, увлекшись «переменами» и «улучшениями». Его так и тянет затеять перестройку… В итоге вы с ужасом понимаете, что передать хозяйство, увы, некому! По вашему мнению... "Составить акт на наследство", даже обозначить того, кому можно было бы всё передать, как вы сами считаете, - значит обречь все, во что вы вложили силы, душу, чему посвятили всю свою жизнь, на неминуемое разорение. И вы, кряхтя, отправляетесь далее вершить дела, пока хватит сил, горько сетуя на то, что не озаботились таким, казалось бы, простым вопросом ранее.



Увы, но именно таким образом складывалась судьба нашего Отечества, причем не единожды, с незапамятных времен. Умирает, не оставив достойного наследника Иоанн Грозный, и страна срывается в череду смен правителей, в итоге заканчивающуюся едва не погубившим ее Смутным временем. Вынесенные в заголовок слова – единственное, что успевает оставить на грифельной доске Петр Великий. Того, кто мог бы продолжить его дела, попросту не существует, и в Российской империи наступает череда дворцовых переворотов, «бабьих царствований», властвования фаворитов и временщиков вплоть до правления Екатерина Великой. Но ее наследники опять-таки не становятся ее преемниками. Снова интриги, перевороты, топтание страны на месте вместо движения вперед.



К огромному сожалению, отсутствие преемственности во власти означает не только опасность внутреннего конфликта, грозящего перерасти в гражданскую войну и в развал государства. Оборванная со смертью очередного властителя «связь времен» — это всегда и нереализованные проекты, распадающиеся союзы, упущенные перспективы и шансы, которые потом не повторяются. Это неминуемое шараханье государства из стороны в сторону во внешней и внутренней политике. Как минимум застой, а максимум – регресс, а то и гибель.



Казалось бы, с приходом к власти большевиков данный вопрос должен был бы исчезнуть с повестки дня навсегда. Никакого династически предопределенного наследования, сплошной демократический централизм и главное – единая идея, объединяющая всех членов партии и в первую очередь ее руководителей, каждый из которых (теоретически) должен мыслить в том же ключе, что и его соратники. Именно в это и верил Ленин. Вопреки всем измышлениям, страну он оставлял не Троцкому или Сталину, а именно созданной им партии. Личность была вторичная, а на первом месте стояла идея, которая партией и должна была воплощаться. Тем не менее, жизнь решительно опровергла твердую уверенность Ильича в ничтожности или вторичности роли личности в истории. СССР Троцкого и СССР Сталина – это были потенциально совершенно две разные страны. Оба были преемниками Ленина, но сложилось так, как сложилось.



И сам Сталин попросту вынужден был «удерживать руль» до тех пор, пока с «поста №1» в СССР его не сняла смерть. Некому было передать советское государство, которое он создал, дважды поднял из обломков, отстоял в невиданных сражениях. Разговоры о возможных преемниках генералиссимуса велись и будут вестись до бесконечности. Жданов? Киров? Их к 50-м годам просто не было на свете. Лаврентий Берия был, воистину, лучшим из соратников вождя, но, как показали события 1953 года, до высоты преемника подняться не смог.



Пришедший к власти Хрущев за самый короткий срок пересмотрел всю ту политику, которая осуществлялась прежним руководителем. Бесконечно упрашиваемый "управлять страной ещё немного" Брежнев, несмотря на то, что его здоровье откровенно не позволяло этого делать. В итоге – агония, воплощением которой стали «кремлевские старцы», бывшие пленниками и рабами совершенно непосильной для них власти. Итог закономерен – к власти пришел разрушитель и под видом "перестройки" демонтировал страну. Не помогли отстоять её и те, кто присягали ей на верность. Страна была одурманена, обманута. Хотя как тут не вспомнить классика с его "...я сам обманываться рад".



Остается открытым главный вопрос: почему действительно толковые, сильные, энергичные правители, являющиеся истинными патриотами своей Родины, как правило, оказываются неспособны взрастить для себя достойную смену? Вопрос этот чрезвычайно сложен и многогранен. Пожалуй, многим ученым (историкам, психологам, социологам) стоило бы поломать над ним голову. Возможно, проблема в том, что в тени великих просто не могут вырасти равные им. Или, напротив, в том, что сами руководители, измеряя всё по себе, предъявляют чрезмерно завышенные требования к потенциальным преемникам, при этом подспудно не желая получить рядом собственную копию, только в более молодом и деятельном варианте.



Простой и однозначный ответ тут вряд ли возможен, однако отыскать его необходимо. Отсутствие истинной преемственности власти столетиями представляет из себя настоящее проклятие для нашей страны и самой власти. В адрес многих правителей нашей страны, вершителей ее судеб, занимавших или занимающих высшие государственные должности, нередко звучали (звучат) обвинения в категорическом нежелании расставаться со своим постом, уходить на покой. При этом, как правило, называются какие-то банальные причины вроде патологического властолюбия, желания вечно наслаждаться собственным статусом и т. п. Так ли все просто в этом вопросе? Не попробовать ли заглянуть в суть вещей?Для человека сильного, имеющего определенные убеждения, стремления, собственное видение пути вверенного ему (судьбой ли, династическим правом, народом) государства власть и неразрывно связанная с ней громадная, непредставимая для многих ответственность со временем неминуемо превращаются из посильной ноши в тяжелейшее бремя. Итак, власть утомила, иссушила до предела, и человек с радостью готов переложить ее на чьи-либо плечи. Однако возникает проблема: для того чтобы в конце жизненного пути, отданного обустройству страны, не оказаться в роли того, кто предал собственное дело, его нужно кому-то передать!Но вот вопрос: кому? Для лучшего понимания каждому из нас стоит, пожалуй, представить себя в роли хозяина красивого и добротного дома, окруженного роскошным ухоженным садом. Вы строили этот дом от фундамента: по кирпичику, по бревнышку. А, возможно, поднимали из руин, оставшихся после предыдущих горе-владельцев. Вы возделывали сад, не жалея сил и времени. Порой защищали созданное вами от жадных и жуликоватых соседей, только и рвущихся все растащить, а то и разорить. И вот дом построен, сад цветет и плодоносит, а вы уже далеко не в тех летах, чтобы тащить на себе все и за все отвечать. Самое время насладиться давно и сполна заслуженным покоем, отдыхая в благостной тени и вкушая плоды трудов своих.Однако кто ж труды продолжит? К дому неплохо бы достроить еще одно крыло, саду нужны уход и охрана. Наследники вроде бы имеются, но… Один легкомыслен, другой исполнителен, но требует постоянного контроля и самостоятельно решить ничего не способен. Третий вроде и хорош, но явно мечтает перестроить здесь все на тот дурацкий манер, который заведен соседями напротив. Четвертый и вовсе может все сломать и развалить, увлекшись «переменами» и «улучшениями». Его так и тянет затеять перестройку… В итоге вы с ужасом понимаете, что передать хозяйство, увы, некому! По вашему мнению... "Составить акт на наследство", даже обозначить того, кому можно было бы всё передать, как вы сами считаете, - значит обречь все, во что вы вложили силы, душу, чему посвятили всю свою жизнь, на неминуемое разорение. И вы, кряхтя, отправляетесь далее вершить дела, пока хватит сил, горько сетуя на то, что не озаботились таким, казалось бы, простым вопросом ранее.Увы, но именно таким образом складывалась судьба нашего Отечества, причем не единожды, с незапамятных времен. Умирает, не оставив достойного наследника Иоанн Грозный, и страна срывается в череду смен правителей, в итоге заканчивающуюся едва не погубившим ее Смутным временем. Вынесенные в заголовок слова – единственное, что успевает оставить на грифельной доске Петр Великий. Того, кто мог бы продолжить его дела, попросту не существует, и в Российской империи наступает череда дворцовых переворотов, «бабьих царствований», властвования фаворитов и временщиков вплоть до правления Екатерина Великой. Но ее наследники опять-таки не становятся ее преемниками. Снова интриги, перевороты, топтание страны на месте вместо движения вперед.К огромному сожалению, отсутствие преемственности во власти означает не только опасность внутреннего конфликта, грозящего перерасти в гражданскую войну и в развал государства. Оборванная со смертью очередного властителя «связь времен» — это всегда и нереализованные проекты, распадающиеся союзы, упущенные перспективы и шансы, которые потом не повторяются. Это неминуемое шараханье государства из стороны в сторону во внешней и внутренней политике. Как минимум застой, а максимум – регресс, а то и гибель.Казалось бы, с приходом к власти большевиков данный вопрос должен был бы исчезнуть с повестки дня навсегда. Никакого династически предопределенного наследования, сплошной демократический централизм и главное – единая идея, объединяющая всех членов партии и в первую очередь ее руководителей, каждый из которых (теоретически) должен мыслить в том же ключе, что и его соратники. Именно в это и верил Ленин. Вопреки всем измышлениям, страну он оставлял не Троцкому или Сталину, а именно созданной им партии. Личность была вторичная, а на первом месте стояла идея, которая партией и должна была воплощаться. Тем не менее, жизнь решительно опровергла твердую уверенность Ильича в ничтожности или вторичности роли личности в истории. СССР Троцкого и СССР Сталина – это были потенциально совершенно две разные страны. Оба были преемниками Ленина, но сложилось так, как сложилось.И сам Сталин попросту вынужден был «удерживать руль» до тех пор, пока с «поста №1» в СССР его не сняла смерть. Некому было передать советское государство, которое он создал, дважды поднял из обломков, отстоял в невиданных сражениях. Разговоры о возможных преемниках генералиссимуса велись и будут вестись до бесконечности. Жданов? Киров? Их к 50-м годам просто не было на свете. Лаврентий Берия был, воистину, лучшим из соратников вождя, но, как показали события 1953 года, до высоты преемника подняться не смог.Пришедший к власти Хрущев за самый короткий срок пересмотрел всю ту политику, которая осуществлялась прежним руководителем. Бесконечно упрашиваемый "управлять страной ещё немного" Брежнев, несмотря на то, что его здоровье откровенно не позволяло этого делать. В итоге – агония, воплощением которой стали «кремлевские старцы», бывшие пленниками и рабами совершенно непосильной для них власти. Итог закономерен – к власти пришел разрушитель и под видом "перестройки" демонтировал страну. Не помогли отстоять её и те, кто присягали ей на верность. Страна была одурманена, обманута. Хотя как тут не вспомнить классика с его "...я сам обманываться рад".Остается открытым главный вопрос: почему действительно толковые, сильные, энергичные правители, являющиеся истинными патриотами своей Родины, как правило, оказываются неспособны взрастить для себя достойную смену? Вопрос этот чрезвычайно сложен и многогранен. Пожалуй, многим ученым (историкам, психологам, социологам) стоило бы поломать над ним голову. Возможно, проблема в том, что в тени великих просто не могут вырасти равные им. Или, напротив, в том, что сами руководители, измеряя всё по себе, предъявляют чрезмерно завышенные требования к потенциальным преемникам, при этом подспудно не желая получить рядом собственную копию, только в более молодом и деятельном варианте.Простой и однозначный ответ тут вряд ли возможен, однако отыскать его необходимо. Отсутствие истинной преемственности власти столетиями представляет из себя настоящее проклятие для нашей страны и самой власти. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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