Отдавшая яйцеклетки измучалась от мыслей о малыше: Женщина рассказала о жестоком бизнесе

Мишель Ротман родилась в Израиле, но живёт в США. Однажды она совершила поступок, который изменил её жизнь. Женщина рассказала о жестоком бизнесе, поставленном на поток. Отдавшая яйцеклетки измучилась от мыслей о малыше, который, возможно, уже родился.

32-летняя Мишель живёт в Майами. Она учит других людей, как правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Мишель родилась в Израиле. В армию её не призвали из-за врождённого заболевания целиакии - непереносимости глютена. Но она год отслужила добровольцем.

В течение восьми лет путешествовала, перебивалась случайными заработками, вернулась в Израиль, но вскоре вместе с парнем переехала в США. Пара распалась. Однажды Мишель в соцсетях увидела объявление от еврейской ассоциации, которая искала молодых женщин для донорства яйцеклеток.

Она заполнила длинную анкету, приложила множество своих фотографий, сделанных в детстве, подростковом и взрослом возрасте. Её профиль был одним из самых просматриваемых, но многие пары отказывались от такого донора, потому что у него целиакия. Но нашлись супруги, которые не испугались возможности такого заболевания у их будущего ребёнка, пишет израильский портал YNet.

В один из дней Мишель позвонили - так она оказалась в круговороте жестокого и циничного бизнеса, связанного с репродуктологией. Сначала была череда генетических исследований и тестов на фертильность, потом в определённый день цикла она должна была срочно прилететь на другой конец страны. Пришлось на месяц бросить клиентов, срочно придумывать, куда пристроить собаку.

Мишель хотела отказаться от затеи, но ей не позволили. "Либо ты приедешь сейчас, либо примешь таблетки, чтобы мы могли запланировать следующую дату донорства", - сказали ей в ассоциации и дали час на размышления.

Прилетев из Майами в Лос-Анджелес, женщина сразу направилась в клинику. Там ей сделали инъекцию гормонов и научили, как повторять эту процедуру самостоятельно. Мишель всегда боялась уколов. Она была в ужасе, когда узнала, что ей нужно будет делать в течение двух недель по две, а иногда и по три инъекции ежедневно. Каждые два дня она сдавала анализ крови и проходила УЗИ внутренним датчиком.

"Это определённо очень трудно, не говоря уже о неприятных эффектах от гормонов: усталость, тошнота, неконтролируемое настроение", - поделилась Мишель.

Через две недели под общим наркозом из неё извлекли 33 яйцеклетки, 26 из которых репродуктологи признали качественными. Все они стали собственностью пары, которая выбрала Мишель донором.

С тех пор прошло уже много месяцев. Отдавшая яйцеклетки измучалась от мыслей о малыше. Она постоянно думает, что где-то в Израиле бегает девочка, похожая на неё. Может быть, даже две или три девочки, ведь в результате процедуры ЭКО нередко рождаются двойни и тройни. Мишель отчего-то уверена, что родилась именно девочка.

Но точной информации у неё нет и никогда не будет. Пара, которая её выбрала в каталоге, тоже никогда не узнает ни имени донора, ни фамилии. За свои "услуги" Мишель получила плату, но эти деньги, по признанию женщины, всего лишь компенсировали отсутствие работы, пока она была в Лос-Анджелесе.