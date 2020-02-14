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Отдавать земли – нельзя: Путин поддержал Машкова по сохранению территории России

14 февраля 2020, 14:24  •  53 • Аналитика

Актер и режиссер Владимир Машков предложил президенту России Владимиру Путину внести изменения в Конституцию РФ, которые бы защищали незыблемость российских границ. Глава государства с предложением Машкова согласился.


Идея конституционно закрепить целостность и неделимость России и неприкосновенность ее существующих границ была высказана Владимиром Машковым на встрече рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.



В иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что пока Путин — президент, мы ничего не сможем сделать, но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется «окно возможностей», возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, кто-то даже присматривается к Калининграду. Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать — нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно,

- заявил Владимир Машков.

Президент отметил, что идея ему нравится и её надо отдать на рассмотрение юристам, чтобы они сформулировали более корректно. Но при этом глава государства не забыл и о том, что Россия в настоящее время ведет переговоры с некоторыми «партнерами» по вопросу о территориях. Очевидно, глава государства все же имел в виду Южные Курильские острова.

Поскольку Путин с предложением Машкова в целом согласился, оно вполне может быть внесено в качестве поправки в Конституцию РФ. Нет вопросов и к ее актуальности. И главным моментом, конечно, является беспокойство о судьбе Крымского полуострова. Поэтому очень многие политики и общественные деятели сразу вспомнили о Крыме, хотя не менее важна и неприкосновенность Курильских островов или Калининграда.

На Западе все еще питают надежду, что в случае ухода Путина с поста президента и прихода к власти более либеральных, прозападных сил, Россия вернет Крым Украине. К сожалению, в нашей стране тоже есть такие политические силы, которые поддерживают эту позицию. С их точки зрения, возврат Крыма – гарантия восстановления «нормальных» отношений с Западом. И эти силы, считающие, что Крым необходимо отдать, весьма влиятельны, и речь не только о культуры вроде Андрея Макаревича, но и о некоторых предпринимателях и высокопоставленных чиновниках. Чего стоит один факт отсутствия на полуострове до сих пор, спустя шесть лет после воссоединения с Россией, отделений ведущих банков страны.

Либеральная публика, кстати, уже откликнулась на предложение Машкова руганью в его адрес и привычными обвинениями в оккупации Крыма. Достаточно почитать комментарии на сайтах либеральных СМИ и в группах в социальных сетях. Например, пользователь «Эха Москвы» написал:

Лизнул, так лизнул! Продавать, завоевывать и обменивать можно. Только отдавать нельзя.

На самом деле, внесение в Конституцию пункта о конституционном запрете отчуждения территории страны способно стать, по мнению многих политиков и экспертов, важнейшим нормативно-правовым барьером на пути к отторжению спорных территорий. Этот пункт может быть внесен в основной закон страны именно для того, чтобы в будущем, после ухода Владимира Путина с поста главы государства, новый президент не мог без изменения Конституции отдать какие-либо территории другим государствам.

Отдельно стоит заметить, что если же у власти вновь, как в 1990-е годы, окажутся прозападные силы, то им ничего не будет стоить поменять под себя и Конституцию.

Достаточно вспомнить, как Борис Ельцин на виду у всего мира расстрелял из танков Верховный совет России и принял новый основной закон.

Запад, любящий истеричные заявления по поводу нарушения прав человека на оппозиционных митингах, тогда закрыл глаза на военное преступление российских властей. Закроет и еще раз, если это будет ему выгодно. Поэтому, при всей важности предлагаемой поправки в Конституцию, рассматривать ее как стопроцентную гарантию от попыток пересмотра границ страны не стоит.
Илья Полонский

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