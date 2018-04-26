«Отдаться в руки палачей»: Поездки на Украину опасны для русских

• 64 • Украина

Вопреки здравому смыслу и по сей день сознание нормальных русских людей отказывается принять тот факт, что поездка на Украину может закончиться трагедией.

Отдались в лапы палачей

Отставной шестидесятилетний армейский полковник, в своё время участник военных операций в Афганистане, Анголе и Конго Дмитрий Куприян перебрался в Россию после того, как его родной город Славянск был оставлен ополчением. Надеялся на то, что Родина-мать встретит почётно как своего защитника. Вместо этого был вынужден мыкаться на птичьих правах в заброшенной деревеньке под Курском, где питался в основном тем, что ему давали местные сердобольные бабушки. Смириться с подобным унизительным существованием офицеру было просто невозможно, и однажды он отправился в Славянск, который уже более года находился в украинской оккупации, чтобы получить положенную ему, довольно неплохую, армейскую пенсию. Там он был схвачен СБУ, причём арест был обставлен с соответствующей информационной помпой, мол, России он оказался совсем не нужен. При этом менять "Батю" украинцы отказались, переведя его аж в самый Киев, где он томится и по сей день, ожидая приговора по обвинению в терроризме.

Совсем недавний случай. В ноябре 2016 года на пункте пропуска "Чонгар", разделяющем Крым и контролируемую Украиной Херсонщину, СБУшники практически под носом у российских пограничников похитили прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова, пообещав им продать дипломы одного из военных вузов Харькова, где те учились до событий 2014 года. После украинской армии парни перешли служить в российскую. Документы позволили бы молодым людям продолжить военную карьеру, получить офицерские звания, но вместо этого их, избитых и униженных, заставили давать липовые признания на видеокамеру. А в феврале этого года их осудили за "государственную измену" и "дезертирство", приговорив к тринадцати и четырнадцати годам соответственно.

Так что произошедший на днях случай с активисткой крымского отделения общественной организации "Волонтёры Победы" Еленой Одновол, задержанной при попытке попасть на контролируемую Украиной территорию для того, чтобы навестить родню, чем-то из ряда вон выходящим не является. Как и в прошлые разы, задержание женщины сопровождалось информационным шумом в украинской прессе. В частности, фейковая "прокуратура Автономной республики Крым" сообщила по всем украинским СМИ о том, что Одновол являлась чуть ли не "доверенным лицом Владимира Путина на выборах", агитируя крымчан голосовать за него.

Группа риска

«Лене пытаются вменять государственную измену, это жестокая по отношению к девушке и морали политическая провокация, — написали на своей странице в одной из социальных сетей соратники задержанной по организации «Волонтёры России». — На этот раз жертвой стала молодая девушка, волонтёр. И неудивительно, что Волонтёра Победы задержали перед 9 мая. Её основная общественная деятельность — это помощь ветеранам и сохранение исторической памяти. На территорию Украины Лена ехала к родственникам. По новым законам Украины, запрещающим даже Георгиевские ленточки, девушка не имела при себе ничего противозаконного. Вот кто, по мнению прокуратуры Украины, является преступником. Страшно осознавать, что такое происходит в XXI веке. И самое ужасное, что никто не знает, чего ещё можно ожидать от украинских силовиков. Мы все переживаем за Лену, ждём домой и очень надеемся, что Киев услышит, и здравый смысл победит».

Искреннее, а, по сути, наивное обращение лишний раз показывает, что наши сограждане не учатся ничему. Вся новейшая история со всей очевидностью показывает, что Киев не услышит. И тем не менее русские люди с заведомым упорством продолжают наступать на одни и те же грабли, болезненно разбивая себе лбы, балансируя на грани летального исхода. Так, незадолго до задержания Елены Одновол точно таким же образом на пункте перехода была арестована СБУ депутат горсовета Евпатории, при Украине служившая в военнно-морских силах. И это не говоря о недавних задержаниях украинцами российских судов, одно из которых, кстати, также имело крымскую "прописку".

Политэмигрант, в прошлом ополченец, публицист Игорь Друзь рассказал "Царьграду", кто из русских людей является потенциальной мишенью для украинских спецслужб.

"Все люди, мало-мальски участвовавшие в сопротивлении даже в период «майдана», — убеждён эксперт. — Даже если просто писали соответствующие посты в соцсетсях и ставили лайки в пользу Антимайдана, в пользу России, поддерживали русские праздники — День народного единства, например, — все они в группе риска. А также все люди, имеющие отношение к органам власти Крыма, ДНР и ЛНР, кто организовывал референдум. И даже у кого есть родственники, кто занимался этим. Это довольно большое количество людей".

Губительная иллюзия

Друзь уверен, что беда русских, по сути, попадающих в застенки СБУ по причине собственной беспечности и недальновидности, состоит в том, что в сознании многих по-прежнему сохраняются иллюзии по поводу нынешней власти в Киеве.

"Надо отбросить надежды, что этот режим может трансформироваться, стать более прорусским, на самом деле это оккупационный режим, и граница с ним — это не граница с Украиной, а граница с НАТО, я всё время это повторяю, — говорит собеседник «Царьграда». — К сожалению, в наших российских СМИ нередко звучит другое, какие-то иллюзорные надежды высказываются, что этот режим как-то трансформируется, выберут новую власть, новая власть станет более лояльной к России... Это нереально. Напротив, мы с каждым годом видим его ужесточение, усиление русофобии, видим, как этот режим искусно рвёт последние связи, хотя экономические связи с Россией он оставляет и пользуется всеми преференциями экономического и торгового сотрудничества. К сожалению, Россия остаётся инвестором номер один в украинскую экономику, и инвестиции частично идут на карательную операцию на Донбассе. Нужно отбросить все эти иллюзии о том, что можно договориться. Чем быстрее мы сделаем это, тем эффективнее можно будет бороться с этим безобразием и хаосом, которые творятся на украинской земле".

В свою очередь другой политэмигрант, ранее ещё и политзаключённый, которому чудом удалось вырваться из лап Киева, Арсен Клинчаев также уверен, что на необдуманные поступки русских людей толкает и невнятное отношение к Украине российского официоза. Это дезориентирует людей, которые едут к братьям, а попадают к врагам.

"Я хотел бы обратиться ко всем гражданам России: на сегодняшний день, пока идёт гражданская война, не стоит пересекать границу Украины, — рассказал «Царьграду» Клинчаев. — Хочется или не хочется видеть родственников. Ни крымчанам, ни дончанам — никому не стоит ехать туда. Потому что это небезопасно. Но и Россия должна реагировать соответствующим образом. Взять, к примеру, арест двух российских кораблей. Кто имеет право поступать подобным образом с российскими судами, с российскими гражданами? Россия должна принять жёсткие и адекватные меры, воспринимать тех, кто ходит под флагами Украины как пиратов, задерживать их, арестовывать под любыми предлогами. С особой тщательностью проверять украинские корабли. Ни для кого не секрет, что на них очень много различного рода нарушений, начиная от технического состояния и заканчивая документацией. Только тогда украинская сторона начнет задумываться. А если Россия не начнёт принимать меры по защите своих граждан, то это всё закончится плохо. Государство должно официально предупредить всех граждан России, что выезд на нынешнюю Украину небезопасен. В случае же задержания украинцами граждан России те, кто задерживал, должны быть внесены в чёрный список и вылавливаться по всем миру. Государство обязано защитить его любыми методами, в том числе и военными. То есть те, кто задерживает, должны осознавать, что для них это смертельно опасно. Вот в бывшем Советском Союзе, когда я ещё был офицером, мы выезжали за рубеж, и едва там слышали слово «рус», неважно, кем ты был — русским, таджиком, узбеком, чукчей, — с каким трепетом к нам относились! И не позволяли себе вольности арестовать советского гражданина. Хотелось бы вернуть то величие и те принципы".

Если не замечать войны у порога, то она никуда не исчезнет, а придёт прямиком в твой дом. Это следует понять как нашему государству, так и его рядовым гражданам. А брат может снова стать братом, но только после того, как пройдёт через болезненный сеанс очистительного экзорцизма.

Алексей Топоров

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