Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, ...
Главная / Политика

Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ

01 июля 2020, 06:00  •  48 • Политика
Новая поправка в Конституцию России о недопустимости призывов и действий к отчуждению территорий позволит навсегда закрыть странный дискурс, раз за разом навязываемый либералами. Поправка чётко устанавливает, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а значит, те, кто противится этому, могут по закону ответить за свои провокации.
Учредитель Царьграда Константин Малофеев в прямом эфире ответил на, пожалуй, любимый либералами вопрос - чей Крым? В эфире "Царьград.Главное" он объяснил, почему после принятия поправок в Конституцию об этой лазейке несистемных оппозиционеров, которые так определяют "свой" - "чужой", можно будет забыть.
Всё дело в статье, внесённой в обновлённую Конституцию, в которой прямо говорится: призывы и действия к отчуждению территорий России не допускаются.
Малофеев отмечает, что если бы подобная норма существовала во времена СССР, то и Союз бы не развалился после собрания трёх политиков в Беловежской Пуще.
Сейчас Россия учтёт опыт прошлых лет - в новой Конституции РФ не будет подобного рода уловки. И речь не только о Курильских островах или Крыме.
Эта вносимая поправка имеет серьёзный политический потенциал - "чтобы у нас не было политических деятелей, политических сил, которые смеют говорить об отторжении тех или иных земель и без того сильно урезанной России".
Малофеев отмечает, что вслед за нововведениями в Основной закон страны, вероятно, последуют и корректировки административного, уголовного законодательства. И это правильно, добавляет он: обсуждение отчуждения российских территорий - недопустимо.
"Призывы, когда действующие политики, пользуясь средствами массовой информации, говорят "нам надо это сделать" - это есть прямой призыв. И именно это Конституция будет запрещать", - подчеркнул учредитель Царьграда.
Фото: Царьград
Также это новшество в Конституции обозначает, что санкции, которыми жонглирует Запад, будут попросту бессмысленны.
"Если у нас это в Конституции, они, что, серьёзно верят, что этот вопрос, вынесенный на референдум в масштабах России, может быть решён в пользу того, что Крым надо отделить от России и отдать квазигосударственному образованию Украина?" - скептично заметил Малофеев.
По сути, граждане, которые не признают Крым российским, открыто заявляют о необходимости его вернуть под контроль Киева - всё это прямой призыв, который будет идти вразрез с Конституцией.
"Публичное несогласие с тем, что Крым - это Россия, безусловно, согласно Конституции, должно наказываться. Раз они не допускаются - значит, давайте юридические меры, как это будет не допускаться. Административно, уголовно или по госслужбе должны делаться выводы в отношении таких людей, или хозяйствующий субъект может быть признан иностранным агентом… Тут миллион может быть вариантов. Теперь должен законодатель об этом думать. И это прекрасно, поскольку уводит этот дискурс из нашей политической повестки", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
30 июня 2020, 23:00
"The New York Times должна ответить за свои слова!": Фейк про Афганистан вызвал ярость американцев
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
01 июля 2020, 01:00
"Культура унижения"? Звезду "Зачарованных" послали к психологу из-за высказываний против России
30 июня 2020, 23:00
Русским вход запрещён: ЕС не откроет границы для России, но может открыть для Китая
01 июля 2020, 01:00
"Иисус не мог быть чёрным": Пушков ответил на смехотворную провокацию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июня 2020, 18:00
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как минимум, две
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое предложение
28 июня 2020, 02:00
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное соглашение" с МВФ
28 июня 2020, 03:32
Конец российского посольства
26 июня 2020, 18:00
"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись
25 июня 2020, 16:00
СМИ: Путин разругался с Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.