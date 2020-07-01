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Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
01 июля 2020, 06:00 • 48 • Политика
Новая поправка в Конституцию России о недопустимости призывов и действий к отчуждению территорий позволит навсегда закрыть странный дискурс, раз за разом навязываемый либералами. Поправка чётко устанавливает, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а значит, те, кто противится этому, могут по закону ответить за свои провокации.
Учредитель Царьграда Константин Малофеев в прямом эфире ответил на, пожалуй, любимый либералами вопрос - чей Крым? В эфире "Царьград.Главное" он объяснил, почему после принятия поправок в Конституцию об этой лазейке несистемных оппозиционеров, которые так определяют "свой" - "чужой", можно будет забыть.
Всё дело в статье, внесённой в обновлённую Конституцию, в которой прямо говорится: призывы и действия к отчуждению территорий России не допускаются.
Малофеев отмечает, что если бы подобная норма существовала во времена СССР, то и Союз бы не развалился после собрания трёх политиков в Беловежской Пуще.
Сейчас Россия учтёт опыт прошлых лет - в новой Конституции РФ не будет подобного рода уловки. И речь не только о Курильских островах или Крыме.
Эта вносимая поправка имеет серьёзный политический потенциал - "чтобы у нас не было политических деятелей, политических сил, которые смеют говорить об отторжении тех или иных земель и без того сильно урезанной России".
Малофеев отмечает, что вслед за нововведениями в Основной закон страны, вероятно, последуют и корректировки административного, уголовного законодательства. И это правильно, добавляет он: обсуждение отчуждения российских территорий - недопустимо.
"Призывы, когда действующие политики, пользуясь средствами массовой информации, говорят "нам надо это сделать" - это есть прямой призыв. И именно это Конституция будет запрещать", - подчеркнул учредитель Царьграда.
Фото: Царьград
Также это новшество в Конституции обозначает, что санкции, которыми жонглирует Запад, будут попросту бессмысленны.
"Если у нас это в Конституции, они, что, серьёзно верят, что этот вопрос, вынесенный на референдум в масштабах России, может быть решён в пользу того, что Крым надо отделить от России и отдать квазигосударственному образованию Украина?" - скептично заметил Малофеев.
По сути, граждане, которые не признают Крым российским, открыто заявляют о необходимости его вернуть под контроль Киева - всё это прямой призыв, который будет идти вразрез с Конституцией.
"Публичное несогласие с тем, что Крым - это Россия, безусловно, согласно Конституции, должно наказываться. Раз они не допускаются - значит, давайте юридические меры, как это будет не допускаться. Административно, уголовно или по госслужбе должны делаться выводы в отношении таких людей, или хозяйствующий субъект может быть признан иностранным агентом… Тут миллион может быть вариантов. Теперь должен законодатель об этом думать. И это прекрасно, поскольку уводит этот дискурс из нашей политической повестки", - подчеркнул он.
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