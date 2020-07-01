Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ

Учредитель Царьграда Константин Малофеев в прямом эфире ответил на, пожалуй, любимый либералами вопрос - чей Крым? В эфире "Царьград.Главное" он объяснил, почему после принятия поправок в Конституцию об этой лазейке несистемных оппозиционеров, которые так определяют "свой" - "чужой", можно будет забыть.

Всё дело в статье, внесённой в обновлённую Конституцию, в которой прямо говорится: призывы и действия к отчуждению территорий России не допускаются.

Малофеев отмечает, что если бы подобная норма существовала во времена СССР, то и Союз бы не развалился после собрания трёх политиков в Беловежской Пуще.

Сейчас Россия учтёт опыт прошлых лет - в новой Конституции РФ не будет подобного рода уловки. И речь не только о Курильских островах или Крыме.

Эта вносимая поправка имеет серьёзный политический потенциал - "чтобы у нас не было политических деятелей, политических сил, которые смеют говорить об отторжении тех или иных земель и без того сильно урезанной России".

Малофеев отмечает, что вслед за нововведениями в Основной закон страны, вероятно, последуют и корректировки административного, уголовного законодательства. И это правильно, добавляет он: обсуждение отчуждения российских территорий - недопустимо.

"Призывы, когда действующие политики, пользуясь средствами массовой информации, говорят "нам надо это сделать" - это есть прямой призыв. И именно это Конституция будет запрещать", - подчеркнул учредитель Царьграда.

Фото: Царьград

Также это новшество в Конституции обозначает, что санкции, которыми жонглирует Запад, будут попросту бессмысленны.

"Если у нас это в Конституции, они, что, серьёзно верят, что этот вопрос, вынесенный на референдум в масштабах России, может быть решён в пользу того, что Крым надо отделить от России и отдать квазигосударственному образованию Украина?" - скептично заметил Малофеев.

По сути, граждане, которые не признают Крым российским, открыто заявляют о необходимости его вернуть под контроль Киева - всё это прямой призыв, который будет идти вразрез с Конституцией.

"Публичное несогласие с тем, что Крым - это Россия, безусловно, согласно Конституции, должно наказываться. Раз они не допускаются - значит, давайте юридические меры, как это будет не допускаться. Административно, уголовно или по госслужбе должны делаться выводы в отношении таких людей, или хозяйствующий субъект может быть признан иностранным агентом… Тут миллион может быть вариантов. Теперь должен законодатель об этом думать. И это прекрасно, поскольку уводит этот дискурс из нашей политической повестки", - подчеркнул он.