Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"

Интервью с Алексеем Венедиктовым украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал на личном YouTube-канале. Гордон спросил Венедиктова, отдаст ли Путин Крым и Донбасс. На что собеседник ответил:

"Про Донбасс не знаю. Донбасс он ещё на забирал", - подчеркнул Венедиктов.

Гордон попытался продвинуть известный тезис. Мол, а кто тогда в независимых республиках находится, если не российские военные? На что Венедиктов предложил ответить на простой вопрос: если там российские военные, тогда скажите, сколько у вас пленных с российским гражданством? Гордон ответить на вопрос не смог. Лишь сказал: "Достаточно". Тогда Венедиктов предложил посмотреть и с другой стороны. В Донбассе, как известно, активно выдают российские паспорта. Однако ни один участок на территории ДНР и ЛНР в ходе голосования по поправкам в Конституцию России открыт не был. Хотя политически это было бы полезно. Гражданам России в Донбассе рекомендовали ехать голосовать, если они этого хотят, в Ростовскую область.

"Донбасс не забрали. Почему-то. Значит, эта карта на столе, - продолжил Венедиктов. - Решения нет. По Крыму есть, а здесь нет. Карта на столе. Опа - и двинули карту. И фишку так (поставили)".