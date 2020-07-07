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Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
07 июля 2020, 01:00 • 154 • Политика
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью Дмитрию Гордону ответил на вопросы о принадлежности Крыма и Донбасса. Итак, отдаст ли Путин Крым и Донбасс, спросил Гордон. Венедиктов призвал оперировать фактами. Донбасс ещё никто не забирал, а значит, "карта на столе... опа - и двинули".
Интервью с Алексеем Венедиктовым украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал на личном YouTube-канале. Гордон спросил Венедиктова, отдаст ли Путин Крым и Донбасс. На что собеседник ответил:
"Про Донбасс не знаю. Донбасс он ещё на забирал", - подчеркнул Венедиктов.
Гордон попытался продвинуть известный тезис. Мол, а кто тогда в независимых республиках находится, если не российские военные? На что Венедиктов предложил ответить на простой вопрос: если там российские военные, тогда скажите, сколько у вас пленных с российским гражданством? Гордон ответить на вопрос не смог. Лишь сказал: "Достаточно". Тогда Венедиктов предложил посмотреть и с другой стороны. В Донбассе, как известно, активно выдают российские паспорта. Однако ни один участок на территории ДНР и ЛНР в ходе голосования по поправкам в Конституцию России открыт не был. Хотя политически это было бы полезно. Гражданам России в Донбассе рекомендовали ехать голосовать, если они этого хотят, в Ростовскую область.
"Донбасс не забрали. Почему-то. Значит, эта карта на столе, - продолжил Венедиктов. - Решения нет. По Крыму есть, а здесь нет. Карта на столе. Опа - и двинули карту. И фишку так (поставили)".
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