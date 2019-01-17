«Отдали жизнь 600 тысяч солдат и офицеров»: что говорится в рассекреченном рапорте маршала Жукова об освобождении Польши

В Москве вниманию общественности представлен рассекреченный рапорт командующего войсками 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова об освобождении Польши, направленный в Государственный комитет обороны 29 января 1945 года. По словам экспертов, документ свидетельствует о том, что Красная армия не просто освободила от гитлеровской оккупации десятки тысяч людей, но и спасла им жизнь, а также сохранила историческую застройку городов и экономические мощности страны. Однако, как отмечают аналитики, Варшава этот документ вряд ли заметит. О новых страницах в истории борьбы Красной армии за свободу Восточной Европы — в материале RT.

Рапорт командующего войсками 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова об освобождении Польши, поданный им 29 января 1945 года в Государственный комитет обороны, был обнародован на заседании рабочей группы Российского исторического общества, прошедшем в МИА «Россия сегодня». Документ содержит конкретный отчёт о действиях советских войск и положении дел на освобождённых от нацистов территориях.

«За 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 км. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено», — отмечается в рапорте.

По словам маршала Жукова, «стремительное продвижение войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие».

В Москве впервые показали рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 году. pic.twitter.com/W9KE1KQIfv — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 17 января 2019 г.

Советский военачальник также отмечает, что в значительной части польских городов были спасены промышленные предприятия вместе с оборудованием и сырьём.

А вот судьба Варшавы, согласно тексту документа, оказалась плачевной: «Фашистские варвары уничтожили столицу Польши — Варшаву, с жестокостью изощрённых садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским польским эмигрантским правительством и руководством Армии Крайовой в августе — сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города». Общее положение дел в столице Польши Жуков охарактеризовал образно: «Город мёртв».

На одной из улиц освобождённой Варшавы, январь 1945 года

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© Сергей Лоскутов

Судьба Польши

У созданной в 1918 году Польской Республики были сложные отношения с соседями. В результате советско-польской войны 1919—1921 годов она захватила территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, а также часть Литвы. Кроме того, республика имела территориальные споры с Чехословакией.

В 1934 году официальная Варшава подписала Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей. В ходе событий 1938 года, когда Адольф Гитлер инициировал раздел Чехословакии, польские власти говорили о возможности войны против Советского Союза, если он попытается прийти на помощь Праге. После подписания Мюнхенских соглашений Польша вместе с Германией и Венгрией приняла участие в разделе Чехословакии, захватив Тешинскую область.

В преддверии Второй мировой войны Москва инициировала переговоры о заключении между СССР и Польшей пакта о ненападении в рамках создания системы коллективной безопасности, однако представители официальной Варшавы заявили, что не считают это возможным.

В 1939 году Гитлер потребовал от Варшавы передать Германии ряд польских территории. Не получив желаемое, Третий рейх 1 сентября 1939 года напал на Польшу. За две с половиной недели польская государственность была фактически ликвидирована. 17 сентября власти Польши бежали в Румынию.

Польша сильно пострадала в результате гитлеровской оккупации. От рук немецко-фашистских захватчиков погибли около 6 млн человек — примерно каждый пятый житель страны.

Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши

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В ходе боёв 1944—1945 годов Польша была освобождена Красной армией. За свободу Польши отдали свои жизни около 600 тыс. советских солдат и офицеров. Благодаря дипломатическим усилиям Москвы официальной Варшаве по итогам войны отошли районы в восточной части Германии, некогда принадлежавшие полякам, но захваченные немцами. В настоящее время они составляют около трети территории Польши.

«В Польше вряд ли заметят»

Комментируя рассекреченный рапорт Жукова, кандидат исторических наук, старший преподаватель РГГУ Вадим Трухачёв отметил, что одной из величайших заслуг советских солдат в Польше является спасение древней столицы страны — Кракова.

Конная артиллерия Красной армии проходит у стен Вавеля в Кракове, 12 января 1945 года

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«Кракову нацисты уготовили ту же участь, что и Варшаве, — полное разрушение. Войдя в Краков 17 января 1945 года, Красная армия предотвратила превращение города в руины. В конце января Красная армия вошла в расположенный неподалёку от Кракова концлагерь Освенцим, а также в Силезский угольный бассейн, где располагалась значительная часть польской промышленности, прежде всего металлургической. Действительно, Красная армия уберегла Польшу от больших разрушений, чем та понесла», — рассказал он в интервью RT.

По словам эксперта, благодаря Красной армии в апреле — мае 1945-го Польша получила треть нынешней территории и обширный выход к морю.

«Когда польские политики говорят о советской оккупации, можно задать вопрос: а кому, собственно говоря, Польша обязана выходом к побережью Балтийского моря и сохранностью Кракова?» — отметил Трухачёв.

Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский считает, что рапорт маршала Жукова позволяет понять, что именно руководство советских вооружённых сил считало своей заслугой при освобождении Польши от нацистов.

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков (сидит слева), генерал-полковник Павел Иванович Батов и маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский (справа) на командном пункте в районе польской деревни Модлин под Варшавой, 2-й Белорусский фронт

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«Возможно, кому-то сейчас в Польше это напомнит о том, что в целом благополучная материальная и национальная послевоенная жизнь поляков, как и само освобождение от немцев, была заслугой Советского Союза. Хотя некоторые поляки опять скажут, что сохранение производств и городов нужно было Советскому Союзу не ради человеколюбия, а просто потому, что он оккупировал Польшу и ему нужно было сохранить её производственные силы», — подчеркнул эксперт.

Едва ли на обнародование рапорта Жукова в Варшаве сегодня как-то отреагируют, считает Неменский.

«Думаю, что в Польше обнародование этого документа вряд ли заметят, поскольку никакой сильной русофобской истерии из-за него поднять невозможно, а всё остальное польские СМИ не волнует. Для нас же это очередной повод вспомнить героизм наших солдат и то, что их заслугой было не просто освобождение от гитлеровской коалиции народов Центральной и Восточной Европы, но спасение жизней, исторической застройки городов, производств, экономических мощностей стран», — констатировал он.

Советские воины ведут бой в окрестностях Варшавы, 1-й Белорусский фронт

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© Александр Капустянский

По мнению Трухачёва, рассекречивание документа за подписью маршала Жукова является важным шагом, который позволяет напомнить миру о роли СССР во Второй мировой войне.

«Благодаря действиям Красной армии Польша заплатила за своё освобождение меньшую цену, чем могла бы заплатить, и сохранила больше, чем могла бы сохранить», — заключил эксперт.