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Отдадим наши деньги Америке!

22 мая 2018, 10:24  •  105 • Аналитика
Стратегия перекачивания денег в Соединённые Штаты давно взята на вооружение верховными российскими финансистами. Почему нет? Отдать деньги чужим — не то свои разворуют!



Есть у Москвы такая финансовая стратегия — отдавать «лишние» миллиарды долларов тому государству, которое в последние годы считается чуть ли не врагом России. Уж геополитическим-то конкурентом — точно. Да и соперником в военно-стратегическом отношении тоже наверняка. По крайней мере, холодная война 2.0 и гонка вооружений, развязанная мистером Трампом, это подтверждает.



Финансовой стратегии хранить сбережения в «кубышке» геополитического оппонента придерживается и знаменитый счетовод господин Кудрин. И у такой денежной стратегии есть объяснение. Довольно убедительное. Недаром Алексей Кудрин побывал и министром финансов РФ, и заместителем председателя правительства РФ, и разрабатывает (с мая 2017 г.) экспертные программы по экономическим реформам, и награждён двумя орденами «За заслуги перед Отечеством» (III и IV степеней), медалью «За достижения в экономике» и Орденом Дружбы, а также другим орденами. А уж почётных грамот и благодарностей от президента и правительства у него и не счесть. В конце 2011 года Владимир Путин похвалил Кудрина, отметив, что тот «очень многое сделал для укрепления экономики страны». Путин гордится тем, что в его правительстве работал такой человек.

Господин Кудрин ценится не только в России. И ценится давно. Пятнадцать лет назад он был назван лучшим министром финансов года в Центральной и Восточной Европе (результат опроса «Emerging Markets»).

Словом, человек не просто выдающийся, а блестящий. Слава его идёт по всему миру, и никто не сомневается, что Кудрин дружит не только с финансами, но и с народами. Оттого-то, видимо, и приобретает его финансовая политика международный характер.

Все основные его идеи были в России реализованы.

1. Когда Кудрин руководил Минфином Российской Федерации, состоялась налоговая реформа: «плоская шкала» налога на доходы физлиц появилась именно в те годы.

2. Стабилизационный фонд — ещё одно детище времён Кудрина.

3. Политика снижения государственного внешнего долга — тоже.

В пунктах 2 и 3 Кудрин экономически (и идеологически, ибо оба экономиста — либералы) был близок А. Илларионову, советнику президента, который в первые профицитные нефтебюджетные годы ратовал за выплаты российского госдолга с опережением графика: «Некоторые из них хорошо известны — поддержание высоких темпов экономического роста, ограничение роста государственных расходов, создание Стабилизационного фонда, выплата, в том числе с опережением графика, государственного внешнего долга, недопущение быстрого роста реального курса рубля…» Результат внедрённой политики по ускоренному погашению госдолга: к 2011 году объёмы внешних заимствований сократились до самых низких показателей в Европе. До «реформ» Кудрина, в конце 1990-х годах, внешний долг РФ превышал 100% ВВП.

4. Постоянно акцентирует внимание на риске зависимости экономики РФ от нефтегазового сектора. (Возразить, кстати, нечего: нефть дешёвая — в бюджете у нас дыра; нефть дорогая — мешок с профицитом, который мы не знаем, куда девать.)

5. Из относительно новых идей в программах Кудрина появился модный термин «цифровая экономика». Эта идея имеет под собой другую идею: сокращение чиновного аппарата в России и расходов на него приблизительно на тридцать процентов. Видимо, потому Кудрина и придумали отправить на работу в Счётную палату (неделю назад глава Центра стратегических разработок сам объявил, что принял предложение «Единой России» о выдвижении своей кандидатуры на должность председателя упомянутой палаты).

6. В прошлом году, в ноябре, говоря о дефицитности Пенсионного фонда, зависимого от вливаний из федерального бюджета, Кудрин отметил, что из-за такой ситуации в стране не хватает средств на инвестиции в развитие. Именно этим обусловливается идея о повышении в России пенсионного возраста. «Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», — сказал Кудрин «Аргументам и фактам». Впрочем, пенсионеры от этого даже… выиграют: «Повышение пенсионного возраста — мера не просто необходимая. Она увязывается с ростом продолжительности жизни, с увеличением периода активной жизни примерно на 10 лет. А главное, я хочу подчеркнуть, — повышение пенсионного возраста выгодно прежде всего самим пенсионерам. Поработав лишние 2-3 года, они получат более высокую пенсию». В 2018 году он подтвердил, что без постепенного повышения пенсионного возраста реальный рост пенсий невозможен.
«Клочья российской экономики» абсорбируются в инвестиционные проекты


7. Консервативный подход. Взгляды Кудрина на управление финансами и развитие экономики за годы в целом не поменялись. Президент Путин нынче говорит одно (надо полагать, патриотическое), а Кудрин — другое (очевидно, либеральное).

Недавно Владимир Путин заявил, что экономику РФ необходимо отвязать от доллара. Однако Алексей Кудрин выступил против полного выхода России из ценных бумаг США, о чём сообщил на встрече с единороссами в Госдуме. По словам первого зампреда комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, господина Кудрина спросили о целесообразности нахождения российских средств в американских ценных бумагах.

В мягкой форме он [Кудрин] дал понять, что он считает размещение золотовалютных резервов и накоплений государства в американских ценных бумагах вполне приемлемым.


По мнению Кудрина, «на данный момент» альтернатив этому решению нет.

Напомним, по итогам минувшего года доля золотовалютных резервов РФ в американских долларах не снизилась (как будто вопреки мысли кандидата экономических наук Путина об «отвязке» от доллара), а заметно выросла: с 40,4% до 45,8%. Получается, что российские финансы идут твёрдым долларовым курсом. Кудринским.
Как ФИФА и чемпионат не дают похоронить советского генерала


Любопытно здесь следующее. Пока Россия наращивает объём долларов в ЗВР и объём вложений в госдолг США, щедро прикармливая американцев, американцы свои денежки из экономики России… выводят!

И выводят прямо сейчас. Картина уже ясна экспертам: зарубежные инвесторы покидают российский рынок. И акции, и государственные облигации на фоне деградации экономической ситуации в России распродаются. За одну только неделю, с 10 по 16 мая 2018 г., фонды-нерезиденты вывели из активов РФ ещё 150 млн. долларов. За две недели отток достиг 480 млн. долл., сообщает Finanz.ru со ссылкой на отчёт «EPFR Global».

Мало того, основные продавцы бумаг — те фонды, что ориентированы исключительно на Россию.

Внутренние двигатели роста у российских активов отсутствуют, отмечает глава аналитики банка «Зенит» В. Евстифеев: темпы экономического роста замедляются (всего 1,3% в I квартале). Надежд на смягчение санкций в обозримом будущем тоже нет.

Вывод капиталов происходит, заметим, на фоне стабилизации на нефтяном рынке: цена на нефть заметно подросла за последние недели.

Правда, некоторые финансовые аналитики предлагают смотреть на быстрый отток иностранных капиталов оптимистически. Например, Михаил Алтынов, директор по инвестициям ИК «Питер Траст», сказал в интервью сайту «Банки.ру»:

На всё нужно смотреть с оптимизмом. В том смысле, что могло быть и хуже. И, весьма возможно, ещё будет. Если продолжится тенденция охлаждения глобальных инвесторов к развивающимся рынкам, к России в том числе, то все это отразится на рынке. На валютном прежде всего. Не исключаю, что на рынках мы можем увидеть интересную вещь: в экономической литературе это называется «эффект остановки». Суть в том, что внезапно, может быть, примерно раз в десять лет, приток валюты на развивающиеся рынки вдруг прекращается, и там начинаются всякие неприятности. Если это случится, курс рубля начнёт падать даже при растущей нефти. Доллар легко поднимется выше 65 рублей. Думаю, всё это станет ясно уже через неделю-другую.
Обратно в Россию? Такой сложный простой вопрос!


Как видим, это тот самый оптимизм, который прочно обосновался в анекдотах. Пессимист говорит, что хуже уже не будет, а оптимист кроет: «Будет, будет!»

К тому же курс рубля как раз падает на фоне дорожающей нефти. Это самая обыкновенная реакция спекулятивного рынка, и нефтяные цены, стабилизирующие федеральный бюджет, тут никак не помогут. Спекулянты просто смотрят на другие графики. Отток иностранных капиталов с рынка российских ОФЗ обычно вызывает падение курса рубля; россияне такие уроки экономики проходили не раз. Игра в бумаги с иностранцами, бывало, кончалась и «дефолтом». Такое случилось около 20 лет тому назад; скоро отметим юбилей этого исторического события.

Единственный «оптимизм», который можно увидеть у упомянутого выше эксперта Алтынова, заключается в этой вот реплике: «Пока происходящее напоминает паузу, а не разворот». Этот же эксперт и стратегию предложил:

Иногда лучше посидеть на заборе и оглядеться.


Стало быть, светлое финансовое будущее России пока не отменяется, а только откладывается. И то верно: граждане РФ ведь выбрали в президенты не Кудрина, а Путина.

Посидим на заборе. Может быть, что-нибудь на этом заборе напишем.

У американских инвесторов, кстати говоря, есть и другая причина вывода денег из РФ. Не только слабость русской экономики. Доходность десятилетних гособлигаций США впервые за семь последних лет превысила 3%. В марте 2018 г. текущая доходность 10-летних бумаг колебалась около отметок в 2,83-2,86%.

Процент подрос! Конкуренции никто не отменял. Россия встроена в мировую экономику и со своей слабой экономикой явно проигрывает сильным США. Инвесторы бегут к тому, кто сильнее и у кого гораздо меньше шансов просесть на очередном провале государства (выражение из экономической теории). Наивно с этим спорить.
Кто продырявил фюрера?


Как видим, наш геополитический соперник подтвердил свой статус матёрого финансового волка. Однако Россия с лёгкой руки господина Кудрина и других экономистов продолжает вкладываться в американские бумаги. Ну а куда ещё вкладываться, коли эксперты в сфере финансов признают: внутренние двигатели роста у российских активов «отсутствуют»?

Найти замену американским бумагам не сложно, а практически невозможно. Это признают многие российские экономисты. И не только из-за провалов в развитии отечественной экономики и её сырьевой зависимости.

У американских бумаг высока ликвидность: их легко продать на рынке, не вызвав тем самым обвала цен и не обесценив остающиеся вложения в эти бумаги. На американских бумагах можно стабильно заработать: для России это несколько миллиардов долларов ежегодно. «В сумме за пять лет Россия могла заработать, при очень грубом подсчёте, до 16,5 млрд. долларов дивидендных доходов от вложений в американские гособлигации», — подсчитывает финансовый консультант «TeleTrade» Михаил Грачёв.

Вкладывать же деньги в российскую экономику правительство, как можно предположить, элементарно боится. Разворуют же!

Отсюда у нас и бесконечная скупка чужих долговых бумаг, и затаривание подвалов Центробанка то золотишком, то долларами, и финансовые кубышки типа Стабфонда. В целом это стратегия героя нашей статьи.

Поэтому, господа-товарищи, не ругайте Кудрина. Он вам добра желает. Добра, выраженного в твёрдой валюте. Заодно он желает добра американцам. А почему нет? Он сторонник дружбы народов. И орден соответствующий имеет.
Автор: Олег Чувакин

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