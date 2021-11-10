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Отчёт ОБСЕ выдал планы ВСУ в Донбассе

10 ноября 2021, 10:35  •  534 • Политика
Отчёт наблюдателей ОБСЕ выдал планы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Согласно обнародованным данным, становится очевидным, что украинские военные планируют новый виток обострения конфликта.
Как сообщает Telegram-канал Inside Donetsk, ссылаясь на отчёт ОБСЕ, боевики ВСУ перебрасывают в Донбасс тяжёлую ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Например, на железнодорожной станции в Красноармейске зафиксировано 12 122 мм буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка" и шесть реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
Кроме того, в Волновахском районе ОБСЕ зафиксировала 11 танков "неустановленного типа". Стоит отметить, что в этом районе базируются силы ВСУ.
Ранее Украина призналась в нарушении Минских соглашений, задействовав беспилотник Bayraktar в зоне военного конфликта в Донбассе. Действия Киева уже раскритиковал Берлин, так как дроны в Донбассе могут использовать только представители ОБСЕ для мониторинга ситуации.

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