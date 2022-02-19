Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
Украина: откуда не ждали
Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покин...
Главная / Политика

Отчёт ОБСЕ об "обстреле" детсада в Донбассе оценил политолог: "Очень показательно!"

19 февраля 2022, 11:20  •  52 • Политика
Отчёт СММ ОБСЕ об "обстреле" детсада в Донбассе оценил политолог Владимир Корнилов. Как следует из доклада, украинские полицейские не разрешили специалистам полноценно осмотреть места "ударов": "Очень показательно!"
Специалистам СММ ОБСЕ не разрешили полноценно осмотреть места "ударов", нанесённых по детсаду в Станице Луганской, следует из соответствующего доклада наблюдателей.
Прибывшим на место случившегося экспертам удалось оценить характер предполагаемых ударов лишь с 50 метров от северо-восточного фасада здания и 30 метров - от юго-западного. Ближе украинские полицейские их не пустили под предлогом того, что ведётся следствие.
В итоге у специалистов СММ ОБСЕ не получилось установить точное время появления повреждений на стене, вид использованного по зданию оружия и сторону, с которой велась стрельба.
Единственное, на чём сошлись эксперты, - разрушения появились недавно, заметил политический эксперт Родион Мирошник в своём Telegram-канале.
Кроме того, эксперты не подтвердили информацию о наличии раненых. Ранее сообщение о получивших повреждения людях появилось на странице киевской Операции объединённых сил в Facebook.
Очень показательно! […] И почему я не удивлён? - Заметил, в свою очередь, политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов в своём Telegram-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


52
Источник
Похожие новости
19 февраля 2022, 00:15
Путин подписал указ с двумя секретными пунктами - фото
19 февраля 2022, 00:15
США недовольны решением Зеленского посетить Мюнхен: Очень обеспокоены
19 февраля 2022, 00:15
На Западе обнаружен документ с обещаниями не расширять НАТО - Spiegel
19 февраля 2022, 02:00
Мир или война? Судьба Европы и планеты определится в Мюнхене - Сосновский
19 февраля 2022, 05:30
На войну в Белом доме ответили весёлым смехом. Правда, журналисты
19 февраля 2022, 03:45
Захарова дала подсказку Байдену и задала ключевой вопрос о жителях Донбасса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2022, 14:15
"Англичанка гадит": Хотела русским, получилось – себе. Хохотали даже британцы
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно"
17 февраля 2022, 08:00
Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покиньте страну!"
13 февраля 2022, 08:55
Сорос не помог премьер-министру – пришлось бежать
13 февраля 2022, 18:50
Салливан всех подставил: США отменили вторжение России на Украину
12 февраля 2022, 17:45
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
12 февраля 2022, 21:50
Заявление главы Минобороны Украины поставило в тупик. Саакашвили тоже обещал, а потом лупили "Грады"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.