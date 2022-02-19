Отчёт ОБСЕ об "обстреле" детсада в Донбассе оценил политолог: "Очень показательно!"

Отчёт СММ ОБСЕ об "обстреле" детсада в Донбассе оценил политолог Владимир Корнилов. Как следует из доклада, украинские полицейские не разрешили специалистам полноценно осмотреть места "ударов": "Очень показательно!"

Специалистам СММ ОБСЕ не разрешили полноценно осмотреть места "ударов", нанесённых по детсаду в Станице Луганской, следует из соответствующего доклада наблюдателей.

Прибывшим на место случившегося экспертам удалось оценить характер предполагаемых ударов лишь с 50 метров от северо-восточного фасада здания и 30 метров - от юго-западного. Ближе украинские полицейские их не пустили под предлогом того, что ведётся следствие.

В итоге у специалистов СММ ОБСЕ не получилось установить точное время появления повреждений на стене, вид использованного по зданию оружия и сторону, с которой велась стрельба.

Единственное, на чём сошлись эксперты, - разрушения появились недавно, заметил политический эксперт Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Кроме того, эксперты не подтвердили информацию о наличии раненых. Ранее сообщение о получивших повреждения людях появилось на странице киевской Операции объединённых сил в Facebook.