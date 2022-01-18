Отчёт ИКАО по инциденту с Ryanair в Минске обсудят 31 января

Международная организация гражданской авиации разослала доклад по инциденту с экстренной посадкой самолёта в столице Белоруссии.

В ИКАО сообщили о том, что по инциденту с самолётом Ryanair в Минске был подготовлен доклад. Отчёт получили все представители Международной организации гражданской авиации, включая страны, избранные в Совет организации.

По поводу экстренного приземления борта в Минске, которое было совершено после информации о "минировании", также будет проведено совещание. В ИКАО указали, что совещание по инциденту с самолётом Ryanair пройдёт 31 января.

Ожидается, что на встрече Совет ИКАО обсудит дальнейшие действия, "которые могут быть предприняты организацией на основании выводов доклада".

Кроме того, в тот же день члены Совета рассмотрят обращение Белоруссии по поводу ограничений, введённых в отношении страны после этого эпизода.

Напомним, что самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.