Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny /ZUMAPRESS.com / Global Look Pres

Вашингтон дал понять главе Незалежной, кто в Киеве хозяин

Американские власти не воспринимают президента Украины Владимира Зеленского всерьез. Это заметно даже по отношению дипломатов США, работающих в Киеве. Они позволяют себе отчитывать главу другого государства как мальчишку, когда тот действует без согласования с Вашингтоном.

Яркий пример привел военный обозреватель Виктор Баранец. На днях Зеленский в интервью американскому телеканалу эмоционально потребовал ответа от Джо Байдена о том, почему Украину до сих пор не взяли в НАТО.

"После интервью Зеленского посол США на Украине Кристина Квин позвонила ему и как школяра-двоечника стала отчитывать за незнание элементарных требований НАТО для тех, кто хочет вступить в блок. Короче, устроила Зеленскому ликбез",

– пишет Баранец в "КП". По его мнению, президенту Украины надоел "унизительный статус" Незалежной, когда военные США дарят ей списанную военную технику, заседают в ее военных штабах, дрессируют ее армию, но как только речь заходит о серьезных обязательствах, указывают Киеву на его место.

"Квартирант становится хозяином", – резюмировал Баранец.

Ранее руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут сделал вывод, что развалу ВСУ способствовала военная программа США.

