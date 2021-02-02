|
Отчитала как мальчишку: посол США объяснила Зеленскому правила вступления в НАТО
02 февраля 2021, 14:55 • 601 • Политика
Вашингтон дал понять главе Незалежной, кто в Киеве хозяин
Американские власти не воспринимают президента Украины Владимира Зеленского всерьез. Это заметно даже по отношению дипломатов США, работающих в Киеве. Они позволяют себе отчитывать главу другого государства как мальчишку, когда тот действует без согласования с Вашингтоном.
Яркий пример привел военный обозреватель Виктор Баранец. На днях Зеленский в интервью американскому телеканалу эмоционально потребовал ответа от Джо Байдена о том, почему Украину до сих пор не взяли в НАТО.
"После интервью Зеленского посол США на Украине Кристина Квин позвонила ему и как школяра-двоечника стала отчитывать за незнание элементарных требований НАТО для тех, кто хочет вступить в блок. Короче, устроила Зеленскому ликбез",
– пишет Баранец в "КП". По его мнению, президенту Украины надоел "унизительный статус" Незалежной, когда военные США дарят ей списанную военную технику, заседают в ее военных штабах, дрессируют ее армию, но как только речь заходит о серьезных обязательствах, указывают Киеву на его место.
"Квартирант становится хозяином", – резюмировал Баранец.
Ранее руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут сделал вывод, что развалу ВСУ способствовала военная программа США.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
601
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 января 2021, 05:40
|
27 января 2021, 03:05
|
29 января 2021, 21:05
|
30 января 2021, 16:20
|
01 февраля 2021, 07:45
|
29 января 2021, 00:00
|
28 января 2021, 07:30