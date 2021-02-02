Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От Навального отрёкся ещё один сторонник. И раскрыл реальное отношение блогера к...
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Ка...
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прер...
Главная / Политика

Отчитала как мальчишку: посол США объяснила Зеленскому правила вступления в НАТО

02 февраля 2021, 14:55  •  601 • Политика
Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny /ZUMAPRESS.com / Global Look Pres
Вашингтон дал понять главе Незалежной, кто в Киеве хозяин
Американские власти не воспринимают президента Украины Владимира Зеленского всерьез. Это заметно даже по отношению дипломатов США, работающих в Киеве. Они позволяют себе отчитывать главу другого государства как мальчишку, когда тот действует без согласования с Вашингтоном.
Яркий пример привел военный обозреватель Виктор Баранец. На днях Зеленский в интервью американскому телеканалу эмоционально потребовал ответа от Джо Байдена о том, почему Украину до сих пор не взяли в НАТО.
"После интервью Зеленского посол США на Украине Кристина Квин позвонила ему и как школяра-двоечника стала отчитывать за незнание элементарных требований НАТО для тех, кто хочет вступить в блок. Короче, устроила Зеленскому ликбез",
– пишет Баранец в "КП". По его мнению, президенту Украины надоел "унизительный статус" Незалежной, когда военные США дарят ей списанную военную технику, заседают в ее военных штабах, дрессируют ее армию, но как только речь заходит о серьезных обязательствах, указывают Киеву на его место.
"Квартирант становится хозяином", – резюмировал Баранец.
Ранее руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут сделал вывод, что развалу ВСУ способствовала военная программа США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



601
Источник
Похожие новости
02 февраля 2021, 11:15
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
02 февраля 2021, 13:05
В Белоруссии оппозиционер поджег танк
02 февраля 2021, 11:15
На Украине испугались речи Путина на форуме в Давосе
02 февраля 2021, 14:55
Отчитала как мальчишку: посол США объяснила Зеленскому правила вступления в НАТО
02 февраля 2021, 13:05
Стрелков объяснил свое недоверие Ельцину
02 февраля 2021, 14:55
"Северный поток-2" сохранит поддержку Франции – эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
29 января 2021, 21:05
"Происходит то, о чём вы нам говорили последние 20 лет": А Михалков был прав…
30 января 2021, 16:20
"Гайдаровский шабаш в истерике": Хазин о попытках элиты бежать из России
01 февраля 2021, 07:45
Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прерывается..."
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.