Отчетов нет, но деньги у Путина просят: Иркутской области нужно еще 3 млрд рублей на восстановление

Иркутская область просит у федерального центра еще три миллиарда рублей на ликвидацию последствий паводка. Об этом сообщил РИА ФАН источник в руководстве региона.

Чиновникам нужно 700 миллионов рублей на капитальный ремонт 2235 жилых домов - без учета уже выделенных средств. Согласно последним данным, в результате разгула стихии было разрушено 9635 зданий, из которых 6901 будет снесено.

Еще порядка 2,256 миллиарда рублей нужны на ремонт дорог. В общей сложности разрушено более 130 километров дорог, включая мосты и водопропускные трубы.

Как отмечают журналисты, письмо с запросом было передано в Минстрой России, но никаких обоснований для трат представлено не было.

Эффективность финансирования восстановительных работ в пострадавшей от серии паводков Иркутской области 16 октября поставил под вопрос президент России Владимир Путин, который уже несколько раз проявлял свое недовольство деятельностью губернатора Сергея Левченко. Так, глава государства потребовал от кабмина представить детальный отчет о расходовании средств, предназначенных для помощи пострадавшим от наводнений в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Дело в том, что местные жители получили только половину от необходимого числа субсидий на проведение капремонта. Президент надеется, что больше не будет получать информацию о том, что деньги не доходят до исполнителей и граждан. Он добавил, что чиновники в критической ситуации должны работать с полной отдачей, "с душой и сердцем". В противном случае им стоит найти другую работу.

По мнению Путина, сейчас предстоит проделать большую работу, результаты которой он проверит лично. Еще более жестко высказался вице-премьер Виталий Мутко, пригрозивший ввести федеральное управление в Иркутской области.