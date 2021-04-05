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Отчет правительства в Госдуме предварительно перенесли на 12 мая
05 апреля 2021, 21:50 • 67 • Политика
Предварительно согласованная на 12 мая дата проведения отчета кабинета министров перед парламентариями будет рассмотрена на пленарном заседании во вторник. Об этом в понедельник, 5 апреля, заявил первый вице-спикер Думы Александр Жуков после заседания Совета Думы.
Он сообщил, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер Михаил Мишустин предварительно согласовали дату проведения отчета на 12 мая. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании во вторник.
«Эта дата устраивает и Госдуму, и правительство. Мы рассмотрим этот вопрос завтра на пленарном заседании», — цитирует Жукова пресс-служба Госдумы.
Ранее в этот же день стало известно о намерении правительства России перенести дату отчета в Госдуме с 21 апреля, так как в этот день назначено послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал ранее в этот день, что в настоящий момент варианты проведения данного мероприятия пока прорабатываются.
4 апреля стало известно, что президент РФ на следующей неделе проведет совещание, где будет озвучен отчет по выполнению его поручений после послания Федеральному собранию от 15 января 2020 года.
Тогда в своем обращении с посланием к Федеральному собранию РФ Путин предложил внести поправки в Конституцию. Он также посчитал необходимым закрепить приоритет Основного закона перед международными документами в российском правовом пространстве и регулярную индексацию пенсий в Конституции РФ, а также норму о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
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