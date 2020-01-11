Отчего США сдали назад в конфликте с Ираном

Автор:

Цыганов Александр

Тон аналитиков, что американских, что международных, в оценке реакции Вашингтона на обстрел иранцами американских военных баз в Ираке сводится к облегчённому, удовлетворённому и в то же время – разочарованному. Как же, мол, гегемон-то наш всепланетный? От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел?

Не то чтобы наблюдатели так уж войны хотели, последствия которой даже в американском военном командовании назвали непредсказуемыми. Но многим, особенно на Западе, стало как-то обидно за гегемона. Да, конечно, всё очень похоже на договорняк, тем более что американцев заранее предупредили через Ирак о целях и времени налёта. И даже никого, как говорят американцы, не убили (Иран же сообщил о 80 уничтоженных агрессорах).

Вашингтон с каким-то радостным облегчением объявил, что всё нормально, что Америка сильна, и вообще всё в порядке. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

Однако это не отменяет одного важного политико-психологического вывода: впервые со времён вьетнамской войны по американским базам был нанесён боевой удар в формально невоенное время. А Вашингтон утёрся. И даже с каким-то радостным облегчением объявил, что всё нормально, что Америка сильна, и вообще всё в порядке. Согласимся: нехарактерное для США поведение.

Получается, по логике, что Иран американцев чем-то напугал? Чем-то таким, что горящая на звёздно-полосатой щетине пощёчина не перевешивает опасений перед чем-то худшим?

Похоже, это иранские ракеты

Да, война с 80-миллионным народом с далеко не слабой армией и кучей подконтрольных прокси-ополчений в разных странах – по определению не прогулка. Но здесь, повторимся, ключевой показатель – реакция американского руководства на обстрел своих военных объектов. Похоже, что-то такое зримое и грубое было в этом обстреле, что и вызвало необычно миролюбивую реакцию Вашингтона.

По мнению ряда военных экспертов, этим обстоятельством стали ракеты, обрушенные персами на американские базы. И прежде всего – их столь поражающая на спутниковых фотографиях точность. Это не то, что могли ожидать американские, да и прочие военные. Они-то прекрасно задокументировали в ходе войны в Сирии, что запуски иранцами своих ракет «Фатех-110» тогда были, мягко говоря, неудачными. В силу недостаточной точности, когда обстрел выглядит грозно, но на деле попадания в нужную цель не обеспечивает.

В этот же раз всё было по другому. Иранцы попадали не просто в цель, а даже, кажется, с некоторым изыском. Не просто в нужный ангар или другое строение – а в самый центр.

Иранцы попадали не просто в цель, а даже, кажется, с некоторым изыском. Не просто в нужный ангар или другое строение – а в самый центр. Фото: Naeblys / Shutterstock.com

И даже если действительно не убили ни одного американца, то это – тоже показатель. При прежней манере обстрелов с большими уклонениями какая-нибудь ракетка с боеголовкой в 746 кило обязательно залетела бы куда-нибудь, где сидели американские солдаты. А тут – прямо чудеса точности!

И теперь-то становится понятно, откуда такая точность была показана йеменскими повстанцами, которые двумя обстрелами разрушили два крупнейших нефтяных завода враждебной им Саудовской Аравии. Ракеты ведь были иранскими…

Что это были за ракеты

Как утверждается в американских источниках, для удара по военным базам Айн-аль-Асад и Аль-Анбар Иран (точнее, Корпус стражей исламской революции) использовал в общей сложности 22 баллистические ракеты «Фатех-313» в модификации «Зульфикар» и «Киам-1». Эти же данные приводит и иранское агентство «Тасним»/Tasnim. Ракеты имели полный успех. Они не только, как уже сказано, показали примерную точность, но и обошли противовоздушную оборону обеих баз, так что американцы не смогли перехватить ни одно из иранских изделий.

Это, считают эксперты, однозначно свидетельствует о том, что иранцы сумели заблокировать противодействие ПРО и РЭБ США, а сами при этом осуществляли целеуказание и управление своими ракетами до самого последнего момента. То есть обошли американцев ещё и в электронике. При этом наблюдатели указывают на то, что «Киам-1» оснащены разделяющимся боевым блоком с системами создания активных противорадарных помех. Точные данные иранцы, понятно, засекретили, но сама концепция представляется вполне здравой: пока один из блоков летит на цель, другой ставит помехи радарам или доносит до них уничтожающий заряд. Последнее — даже скорее всего. Хотя, повторимся, о подлинных секретах иранских ракетчиков мало кому что известно.

Для удара по военным базам Айн-аль-Асад и Аль-Анбар Иран использовал в общей сложности 22 баллистические ракеты «Фатех-313» в модификации «Зульфикар» и «Киам-1». Фото: Majid Asgaripour / Globallookpress

Что же это за ракеты?

Баллистическая ракета «Киам-1/Qiam-1» представляет собою мобильный комплекс, работающий на жидком топливе. Его прародителем является советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета Р-17, принятая на вооружение ещё в 1962 году, но с тех пор, понятно, много раз получавшая модернизацию в армиях тех стран, куда продавалась эта ракета. На Западе она получила наименование «Скад»/SCUD. Калибр ракеты 880 мм, масса боевой части 746 кг, дальность полёта – до 800 км на высоте до 195 км. То есть через космос, надо напомнить.

Что касается точности, то в некоторых источниках круговое вероятностное отклонение (КВО) изделия составляет не более 30 м, а наведение производится индивидуальной головой самонаведения на лазерных гироскопах.

В числе важных особенностей «Киам-1» военная пресса упоминает её выдающуюся защищённость от перехвата системами противоракетной обороны США и Израиля (основные противники Ирана, так что это естественно). Защищённость – в том числе и благодаря использованию поглощающих радиоволны материалов. Отмечается также и высокая манёвренность и скорость ракеты, а также уже упомянутые боеголовки индивидуального наведения. При этом, что поражает некоторых специалистов, у этой ракеты отсутствуют крылья. То есть стабилизация во время полёта, получается, передоверяется совершенной работе систем управления, двигателя и электроники.

Ракета «Фатех-313»/Zulfiqar («Меч Пророка») – весьма новое изделие собственно иранского изготовления. На вооружение принята в 2016 году. Твердотопливная оперативно-тактическая ракета, развитие собственно иранской Fateh-110. Калибр 610 мм, моноблочный боезаряд массой 450 кг, дальность – 700 км. Самонаводящаяся.

Фото: Morteza Nikoubazl / Globallookpress

При этом известно, что уже и «Зульфикар» получила продолжение в виде новой перспективной ракеты из всё того же семейства «Фатех-110», которая называется «Дизфуль»/Dezful («Крепостной мост»; название города). По заявлению иранской прессы, эта ракета будет иметь дальность полёта до 1000 км. Если добавить к этому крылатую ракету «Ховейзе»/Hoveizeh, «дочку» российской Х-55, с дальностью полёта в 1300 км, то вполне понятна становится повышенная задумчивость американцев, а также израильтян, саудовцев и даже европейцев. Из которых, напомним, никто не поддержал террористическую акцию США с убийством руководителя Корпуса стражей иранской революции Касема Сулеймани. С чего, собственно, всё и началось.

То, что у Ирана ракет было и до того много, сюрпризом ни для кого не являлось. Но даже стадо «Скадов» – «Шахабов» разных модификаций у Ирана – ещё не гарантировало надёжности поражения целей. С ними американская и израильская ПРО научились бороться, хотя и не без потерь. А вот когда в ответ на мелочное и, в общем, подленькое убийство своего генерала Иран знакомит тебя с оружием, от которого ты защититься не можешь, вот тут, даже если ты американец, поневоле станешь миролюбцем. Несмотря на горящую пощёчиной щёку.