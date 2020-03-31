Отчего российская помощь Италии досаждает полякам?

Шаги России по борьбе с эпидемией в Италии нервируют европейскую публику

Как и для многих, эпидемия коронавируса стала для Польши серьёзным испытанием. 4 марта в стране появился первый заболевший, к концу месяца количество заражённых увеличилось до полутора тысяч. Закрылись учебные заведения, были отменены массовые мероприятия. Карантинные меры день ото дня ужесточались, а 24 марта вступило в действие правило «больше двух не собираться».

Ещё раньше поляки начали перекрывать границы, в том числе с Евросоюзом. Полицейские ловят тех, кто сбежал с карантина. Штрафы для нарушителей серьёзные – от 5 до 30 тысяч злотых (от 1 до 8 тысяч долларов).

Так сейчас проходят заседания Польского сейма. Фото: sejm.gov.pl

Сейм продолжает работать, но на заседания ходит горсточка депутатов, и все они сидят друг от друга на большом расстоянии. Президент и правительство уже представили антикризисный план. Цена вопроса – 212 миллиардов злотых (около 52 миллиардов долларов).

А на 10 мая назначены президентские выборы. Выдвигались предложения перенести голосование, но лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский против; изыскиваются варианты голосования на дому для пенсионеров и людей, ушедших в самоизоляцию. Однако, несмотря на проблемы, вставшие перед обществом, польские власти по-прежнему заняты антироссийской кампанией и даже придают ей новый импульс.

Польские СМИ пишут, что народ в России в панике, что олигархи скупают аппараты искусственной вентиляции лёгких, что спецслужбы усиливают контроль за гражданами, но и это не всё. В середине марта, когда из каждого воеводства ежедневно поступали сведения об очередных заболевших, в польской медиасфере стала раскручиваться тема «ответственности» России за панику в мире. Основной причиной для публикаций послужил доклад оперативной группы Европейской службы внешних связей и её проекта EUvsDisinfo. Борцы с «русскими троллями» обвинили Москву в том, что она подрывает устои европейских обществ, рассказывая о неудовлетворительном состоянии систем здравоохранения в странах Евросоюза, о неумелых действия властей по борьбе с эпидемией.

Доклад EUvsDisinfo был подхвачен ведущими польскими СМИ. Затем подключились политики и чиновники. Первым выступил Станислав Жарынь, спикер министра-координатора спецслужб Мариуша Каминьского – одного из столпов режима, главы МВД и заместителя председателя партии «Право и справедливость».

Станислав Жарынь. Фото: polskieradio.pl

Россию, правда, Жарынь не называл, но за него это сделал заместитель министра государственных активов Януш Ковальский. Его интервью в Gazeta Polska было полностью посвящено «кремлёвским троллям» и борьбе с ними. Ковальскому принадлежат слова: «Польша… превратилась в лидера Центрально-Восточной Европы. Мы разрываем последние связи с Российской Федерацией, реализуя множество проектов по диверсификации, укрепляющих нашу безопасность».

Вслед за Польшей к новому повороту антироссийской кампании подключились Украина и Литва. СБУ обнаружила сразу 38 распространителей фейков о COVID-19, которым было «приказано» (из Москвы, разумеется) фотографировать пустые полки в украинских супермаркетах и толпы у касс (а то от пустых полок и толп штурмующих прилавки покупателей можно куда-то спрятаться). Теперь одной из жертв бдительности СБУ грозит тюрьма от трёх до пяти лет. В Литве о «русских троллях» поведал президент Науседа.

27 марта Станислав Жарынь в беседе с корреспондентом сайта wPolityce возмутился новостями, якобы распространяемыми «русскими троллями» о заболевании коронавирусом американских военных в Польше.

Болезненно отреагировала Варшава на отправку в Италию российских военных медиков. Gazeta Wyborcza назвала российскую помощь «подозрительной». Если участие китайских и кубинских специалистов в борьбе с эпидемией в Италии эмоций не вызвало, то по поводу россиян Gazeta Wyborcza поставила вопрос: «…это ещё помощь или уже десант?»

Обозреватель Newsweek Polska и «Белсата» Михал Кацевич пригрозил Италии и всей Европе, что они заплатят высокую цену, ибо у Москвы теперь есть хороший инструмент давления (сами итальянцы думают совсем иначе).

На сайте Onet.pl выступил Витольд Юраш, который, как и Кацевич, числится в специалистах по России. Он предсказал крах европейских санкций против России. По его мнению, благодарный Рим не поддержит продление ограничительных мер; кроме того, говорит Юраш, российская помощь Италии – это удар по Евросоюзу и США: ведь американцы и немцы решили, что помогать Италии не надо.

Ещё дальше пошёл Анджей Вилк из Центра восточных исследований: «Информацию об отправке автомобилей КамАЗ в Италию с аэрозольными дезинфекционными комплексами следует понимать как подтверждение временного размещения на территории этой страны регулярных соединений российской армии»; появление российских военных медиков в Италии – это десант, а факт оказания помощи – ещё один элемент «усилий Москвы по разрушению сплоченности союзников в НАТО».

Совсем запугал депутат сейма Павел Коваль, объявивший о «поворотном моменте истории»: после эпидемии, говорит Коваль, китайцы и русские превратятся в глазах всего мира в хороших парней, пришедших на выручку в трудный час.

Поляки нашли-таки, чем уязвить Россию. Пока Ил-76 перебрасывали технику и личный состав в Италию, Алексей Пушков написал в "Твиттере", что Варшава закрыла воздушное пространство для самолётов ВКС РФ и транспортники полетели через Балканы (потом Пушков удалил свой пост). В Польше поднялся крик. Посыпались заявления от министерства национальной обороны, от агентства аэронавигационного обслуживания, от заместителя министра иностранных дел Мартина Пшидача, от Станислава Жарыня. 24 марта с протестом выступило посольство Польши в Москве. 26 марта в МИД Польши вызвали российского посла Сергея Андреева, но посол назвал протест безосновательным, указав на то, что официальные российские инстанции вопрос о закрытии воздушного пространства не поднимали. А маршал сейма Эльжбета Витек даже обратилась с письмом к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, призвав привлечь Пушкова как сенатора к дисциплинарной ответственности.

Пшемыслав Журавский вель Граевский в компании Ярослава Качиньского. Фото: biznes.radiozet.pl

В Варшаве надеются на ослабление позиций Москвы по мере распространения эпидемии. Об этом недавно говорил Пшемыслав Журавский вель Граевский, один из руководителей Национального совета развития при президенте Анджее Дуде. Он полагает, что коронавирус и дешёвая нефть «умерят имперские амбиции» России.

Ежи Таргальский ведёт свою программу. Фото: telewizjarepublika.pl

В том же духе вещает ещё один польский эксперт Ежи Таргальский, который взялся рассуждать на телеканале Republika о «судьбе России». Когда цены упадут до 20 долларов за баррель, уверял слушателей Таргальский, от России не останется и следа.

Всё-таки успешные шаги России по борьбе с эпидемией на европейской арене (в Италии) нервируют европейскую публику. Понять бы почему.