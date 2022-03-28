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Отчаявшийся отец высказал президенту Франции правду: Путин ни при чём

28 марта 2022, 22:25  •  141 • В мире
Рядовой француз, который ещё недавно считал свою зарплату вполне достойной, высказал своему президенту Эммануэлю Макрону правду. Путин ни при чём, считает мужчина.
Президент Франции посетил Дижон. У него была запланирована встреча со старшеклассниками и их родителями. После мероприятия один из отцов подошёл к политику и высказал Макрону правду о текущей ситуации.
Французский лидер, у которого заканчивается срок полномочий и впереди новые выборы, попытался объяснить текущие трудности действиями руководства России. Но отчаявшийся мужчина заверил: Владимир Путин вообще ни при чём.
Отец рассказал, что ему не нужно было дожидаться требования властей, чтобы снизить температуру в доме на 2-3 градуса для экономии газа. Он и так это сделал. Но легче не стало.
По словам мужчины, ещё недавно у него была достойная зарплата, позволявшая ездить в отпуск и откладывать деньги.
"Сегодня я стал нищим… Нищим служащим. <…> Я плачу за счета, и у меня ничего не остаётся", - произнёс избиратель.
Его 15-летний ребёнок, возможно, не получит высшего образования: семья сейчас считает каждый евроцент и не сможет оплатить учёбу в университете для сына. Мужчина назвал положение катастрофическим. Заправка полного бака в машине ему обходится в 140 евро. На другие необходимые вещи средств уже не остаётся. Приходится даже выбирать: ехать ли на работу, но тратить бензин, или оставаться дома, лишаясь доходов.
"Цена на топливо поднялась на 30 центов за 48 часов. Как такое возможно?!" - возмущается француз.
Его эмоциональную речь в глаза президенту Франции опубликовало издание Figaro Live.

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